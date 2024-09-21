العاشرة تواليا في المجموعات.. عطية الله يصنع مرتين والأهلي يكرر فوزه على جور ماهيا بثلاثية

كرر الأهلي فوزه بثلاثية دون رد على جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الأحمر إلى دور المجموعات.

وفاز الأهلي بثلاثية على جور ماهيا لتصبح النتيجة النهائية لمباراتي الذهاب والإياب 6-0 للأحمر.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة على التوالي.

ثلاثية الأهلي سجلها كل من رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر.

المباراة شهدت تألق المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي الذي صنع الهدفين الأول والثاني.

وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وهدد فريق جور ماهيا مرمى الشناوي بفرصة خطيرة قبل أن يتدخل حسين الشحات العائد للدفاع ويبعد الكرة بمساعدة محمد الشناوي.

ورد الأهلي وسجل الهدف الأول في الدقيقة 23 برأسية من رامي ربيعة.

وجاء الهدف من ركلة ركنية نفذها الشحات إلى يحيى عطية الله الذي أرسل عرضية قابلها ربيعة بضربة رأسية في الشباك.

ليكتب يحيى عطية الله أول مساهة تهديفية له مع الأهلي في ثاني مباراة.

واستحوذ الأهلي على اللعب في الوقت المتبقي من الشوط الأول ولكن دون خطورة حقيقية لينتهي بتقدم الأحمر بهدف دون رد.

في الشوط الثاني أضاف الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق وسام أبو علي وبصناعة المغربي عطية الله أيضا.

وجاء الهدف بعد تمريرة من أكرم توفيق وضعت يحيى عطية الله في مواجهة المرمى ليمرر الكرة إلى وسام أمام الشباك الخالية ويسجل منها الهدف الثاني.

ويعد الهدف هو الثاني لوسام أبو علي في إفريقيا مع الأهلي، بعد هدفه في مازيمبي في نصف نهائي البطولة العام الماضي.

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 60 بنزول كهربا ورضا سليم وعمرو السولية بدلا من وسام أبو علي ومروان عطية وبيرسي تاو.

ثم شارك الثنائي طاهر محمد وأفشة بدلا من حسين الشحات وإمام عاشرو في الدقيقة 74.

وأهدر كهربا فرصة إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 78 بضربة رأسية أبعدها الحارس إلى ركنية.

وفي الدقيقة الأخيرة سجل طاهر محمد هدف الأهلي الثالث بتسديدة قوية أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أفشة.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.

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