تشكيل بيراميدز - رمضان وماييلي في الهجوم لحسم التأهل أمام الجيش الرواندي
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 20:24
كتب : FilGoal
أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة الجيش الرواندي.
ويلعب بيراميدز ضد الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي
خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين
أمامهما: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - فخري لاكاي
خط الهجوم: فيستون ماييلي
وكان بيراميدز قد تعادل في الذهاب بهدف لمثله.
ويحتاج بيراميدز للتعادل السلبي أو أي فوز للتأهل إلى دور المجموعات.
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