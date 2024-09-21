تشكيل بيراميدز - رمضان وماييلي في الهجوم لحسم التأهل أمام الجيش الرواندي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة الجيش الرواندي.

ويلعب بيراميدز ضد الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين

أمامهما: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وكان بيراميدز قد تعادل في الذهاب بهدف لمثله.

ويحتاج بيراميدز للتعادل السلبي أو أي فوز للتأهل إلى دور المجموعات.