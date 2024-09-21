تشكيل ريال مدريد - تشواميني مدافع وفينيسيوس على مقاعد البدلاء ضد إسبانيول

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 20:17

كتب : FilGoal

أوريلين تشواميني - مايوركا ضد ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد التشكيل الأساسي لفريقه ضد إسبانيول في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة بعد قليل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويشارك أوريلين تشواميني في خط الدفاع، مع وجود فران جارسيا بشكل أساسي.

ويجلس فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة:
بصناعة عطية الله الأولى.. ربيعة يسجل خامس أهدافه في إفريقيا سام مرسي ينقذ إبسويتش في الوقت القاتل ويحرم ساوثامبتون من فوزه الأول 100 مساهمة لـ أرنولد.. ليفربول يستعيد الانتصارات في الدوري بثلاثية ضد بورنموث تشكيل فرانكفورت - مرموش يقود الهجوم ضد مونشنجلادباخ

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – فران جارسيا – أوريلين تشواميني

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – جود بيلينجهام

خط الهجوم: أردا جولر – كيليان مبابي – رودريجو

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة.

بينما يأتي إسبانيول في المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.

أوريلين تشواميني الدوري الإسباني ريال مدريد إسبانيول فينيسيوس جونيور
نرشح لكم
مبابي يواصل التسجيل.. ريال مدريد يقلب الطاولة على إسبانيول ويفوز برباعية العارضة ترفض وأونانا يرد.. مانشستر يونايتد يتعادل مع كريستال بالاس سام مرسي يكشف كيف سجل هدفه المتأخر أمام ساوثامبتون انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(1) إسبانيول للمباراة الثالثة تواليا.. مرموش يسجل ويقود فرانكفورت للفوز على مونشنجلادباخ سام مرسي ينقذ إبسويتش في الوقت القاتل ويحرم ساوثامبتون من فوزه الأول انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(0) مونشنجلادباخ انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) نابولي
أخر الأخبار
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتعاقد مع دعدور 14 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول – حرس الحدود يضم محمد مجلي في صفقة انتقال حر 53 دقيقة | الدوري المصري
مبابي يواصل التسجيل.. ريال مدريد يقلب الطاولة على إسبانيول ويفوز برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
الشحات: دعم الراحل العامري فاروق كان أحد أسباب فوز الأهلي بالدوري ساعة | الدوري المصري
ثروت سويلم يكشف سبب سقوط قاعدة درع الدوري وموعد انطلاق الموسم الجديد ساعة | الدوري المصري
للمباراة السابعة تواليا.. الهلال يحقق فوزا معتادا على الاتحاد بثلاثية ساعة | آسيا
أبطال إفريقيا - برأسية ماييلي وقميص إيهاب جلال.. بيراميدز يتأهل بالفوز على الجيش الرواندي 2 ساعة | الكرة المصرية
وعد من مروان عطية لجماهير الأهلي في احتفالية الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 إخلاء سبيل أحمد فتوح 3 تقرير: كاف يستقر على حكم السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 4 رابطة الأندية تعلن نظام جديد لـ دوري الموسم المقبل.. وتغيير في الهبوط