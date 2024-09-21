تشكيل ريال مدريد - تشواميني مدافع وفينيسيوس على مقاعد البدلاء ضد إسبانيول

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد التشكيل الأساسي لفريقه ضد إسبانيول في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة بعد قليل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويشارك أوريلين تشواميني في خط الدفاع، مع وجود فران جارسيا بشكل أساسي.

ويجلس فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – فران جارسيا – أوريلين تشواميني

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – جود بيلينجهام

خط الهجوم: أردا جولر – كيليان مبابي – رودريجو

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة.

بينما يأتي إسبانيول في المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.