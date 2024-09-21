تشكيل ريال مدريد - تشواميني مدافع وفينيسيوس على مقاعد البدلاء ضد إسبانيول
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 20:17
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد التشكيل الأساسي لفريقه ضد إسبانيول في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة بعد قليل ضمن منافسات الدوري الإسباني.
أوريليان تشواميني
النادي : ريال مدريد
ويشارك أوريلين تشواميني في خط الدفاع، مع وجود فران جارسيا بشكل أساسي.
ويجلس فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – فران جارسيا – أوريلين تشواميني
خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – جود بيلينجهام
خط الهجوم: أردا جولر – كيليان مبابي – رودريجو
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة.
بينما يأتي إسبانيول في المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.
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