سام مرسي ينقذ إبسويتش في الوقت القاتل ويحرم ساوثامبتون من فوزه الأول
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 19:29
كتب : FilGoal
في الوقت القاتل، تعادل إبسويتش تاون مع مضيفه ساوثامبتون بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ساوثامبتون تقدم بهدف ديبلينج في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من المخضرم آدم لالانا.
ولكن في الدقيقة 95 وبعد أن كاد ساوثامبتون يحقق فوزه الأول هذا الموسم، أحبط سام مرسي آمال القديسين بتسديدة من خارج المنطقة.
👑#SOUIPS pic.twitter.com/BNO4oYyWc9— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) September 21, 2024
مرسي منح إبسويتش تعادله الثالث هذا الموسم من 5 مباريات.
ويحتل إبسويتش الصاعد حديثا المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.
بينما حصد ساوثامبتون نقطته الأولى، ليتواجد في المركز الثامن عشر.
وكان إبسويتش قد حقق مسيرة مميزة في آخر موسمين، بالتأهل مرتين على التوالي من الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
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