سام مرسي ينقذ إبسويتش في الوقت القاتل ويحرم ساوثامبتون من فوزه الأول

في الوقت القاتل، تعادل إبسويتش تاون مع مضيفه ساوثامبتون بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ساوثامبتون تقدم بهدف ديبلينج في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من المخضرم آدم لالانا.

ولكن في الدقيقة 95 وبعد أن كاد ساوثامبتون يحقق فوزه الأول هذا الموسم، أحبط سام مرسي آمال القديسين بتسديدة من خارج المنطقة.

مرسي منح إبسويتش تعادله الثالث هذا الموسم من 5 مباريات.

ويحتل إبسويتش الصاعد حديثا المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

بينما حصد ساوثامبتون نقطته الأولى، ليتواجد في المركز الثامن عشر.

وكان إبسويتش قد حقق مسيرة مميزة في آخر موسمين، بالتأهل مرتين على التوالي من الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.