انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(0) مونشنجلادباخ
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 19:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويلعب الدولي المصري عمر مرموش بشكل أساسي.
لمتابعة المباراة من هنا
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انتهت
ق 85: خروج مرموش.
ق 80: جوووووول مرموش.
مباراة متوازنة
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 30: جووووول هوجو لارسون بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من صناعة أنسجار كناوف.
بداية المباراة
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