انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(0) مونشنجلادباخ

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

ويلعب الدولي المصري عمر مرموش بشكل أساسي.

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انتهت

ق 85: خروج مرموش.

ق 80: جوووووول مرموش.

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 30: جووووول هوجو لارسون بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من صناعة أنسجار كناوف.

بداية المباراة