انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(0) مونشنجلادباخ

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 19:27

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت ضد فولفسبورج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

ويلعب الدولي المصري عمر مرموش بشكل أساسي.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 85: خروج مرموش.

ق 80: جوووووول مرموش.

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 30: جووووول هوجو لارسون بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من صناعة أنسجار كناوف.

بداية المباراة

عمر مرموش الدوري الألماني إينتراخت فرانكفورت مونشنجلادباخ
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