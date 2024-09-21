انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) نابولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس ضد نابولي في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

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انتهت

ق 70: تسديدة مقوسة من كوبماينرس تعلو المرمى قليلا.

ق 55: تسديدة مقوسة من ماتيو بوليتانو لاعب نابولي تعلو المرمى قليلا.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 35: خروج أليكس ميريت حارس مرمى نابولي ودخول إليا كابريلي بسبب الإصابة.

مباراة متوازنة بين الطرفين.

بداية المباراة