انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) نابولي
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 19:19
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس ضد نابولي في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
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انتهت
ق 70: تسديدة مقوسة من كوبماينرس تعلو المرمى قليلا.
ق 55: تسديدة مقوسة من ماتيو بوليتانو لاعب نابولي تعلو المرمى قليلا.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 35: خروج أليكس ميريت حارس مرمى نابولي ودخول إليا كابريلي بسبب الإصابة.
مباراة متوازنة بين الطرفين.
بداية المباراة
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