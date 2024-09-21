100 مساهمة لـ أرنولد.. ليفربول يستعيد الانتصارات في الدوري بثلاثية ضد بورنموث

حقق ليفربول الفوز على منافسه بورنموث بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف ليفربول كل من لويس دياز (2) وداروين نونيز.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في المباراة بشكل كامل.

ووصل ترينت أليكساندر أرنولد للمساهمة رقم 100 مع ليفربول، إذ سجل 19 هدفا وصنع 81.

وعاد ليفربول مرة أخرى لطريق الفوز بعد الخسارة في الجولة الماضية من نوتنجهام فورست بهدف دون رد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ12 ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت.

بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة الخامسة في المركز الـ13.

هدف مبكر ولكن

افتتح سيمينيو التسجيل في الدقيقة الرابعة لكن ألغي لداعي التسلل.

وتصدى كيبا حارس مرمى بورنموث لتسديدة صلاح في الدقيقة 13.

وجاء دور دياز ليهدر هو الآخر في الدقيقة 22 بعد مرور رائع.

مراوغة كيبا

أحرز دياز الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 26 بعد مراوغة حارس المرمى.

وواصل دياز تألقه بتسجيل الهدف الثاني الشخصي له بعدما تسلم تمريرة من ترينت أليكساندر أرنولد وسدد في المرمى في الدقيقة 28.

صلاح يصنع

صنع صلاح الهدف الثالث لنونيز بعد تسديدة مقوسة رائعة بقدمه الضعيفة في الدقيقة 37.

محاولة من بورنموث

سدد سيمينيو بعدما راوغ لاعبين من ليفربول لكن أمسك بها كويمين كيليهير حارس مرمى ليفربول.

إنقاذ رائع

تمكن صلاح من التسديد بعدما راوغ كيبا حارس مرمى بورنموث لكن أبعدها المدافع بسهولة من على خط المرمى في الدقيقة 59.

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