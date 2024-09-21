تشكيل فرانكفورت - مرموش يقود الهجوم ضد مونشنجلادباخ

أعلن دينو توبمولر المدير الفني لـ أينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بوروسيا مونشنجلادباخ في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وللمباراة الرابعة على التوالي يبدأ الدولي المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي.

ولعب مرموش جميع مباريات الفريق أساسيا، إذ لعب مباراة أخرى في كأس ألمانيا ضد أينتراخت براونشويج.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كاوا سانتوس

خط الدفاع: أرثر ثايتي – روبين كوخ – توتا – راسموس كريستينسن

خط الوسط: فارس شعيبي – هوجو لارسون – إلياس سخيري – أنسجار كناوف

خط الهجوم: عمر مرموش – هوجو إكيتيكي

ويحتل فرانكفورت المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 6 أهداف، بينما يأتي مونشنجلادباخ في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط.