تشكيل مانشستر يونايتد - جارناتشو وزيركزي أساسيان ضد كريستال بالاس
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 18:34
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه كريستال بالاس.
أليخاندرو جارناتشو
النادي : مانشستر يونايتد
وتجمعهما المباراة بعد قليل في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
ويبدأ المدرب الهولندي بالثلاثي الهجومي أليخاندرو جارناتشو وأماد ديالو وجوشوا زيركزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أندري أونانا
خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت
خط الوسط: كوبي ماينو – كريستيان إركسن
أمامهما: أليخاندرو جارناتشو – برونو فيرنانديز – أماد ديالو
خط الهجوم: جوشوا زيركزي
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط.
ويأتي كريستال بالاس في المركز الـ19 أي قبل الأخير بنقطتين.
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