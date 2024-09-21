تشكيل مانشستر يونايتد - جارناتشو وزيركزي أساسيان ضد كريستال بالاس

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 18:34

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو - برايتون - مانشستر يونايتد

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه كريستال بالاس.

وتجمعهما المباراة بعد قليل في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويبدأ المدرب الهولندي بالثلاثي الهجومي أليخاندرو جارناتشو وأماد ديالو وجوشوا زيركزي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت

خط الوسط: كوبي ماينو – كريستيان إركسن

أمامهما: أليخاندرو جارناتشو – برونو فيرنانديز – أماد ديالو

خط الهجوم: جوشوا زيركزي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط.

ويأتي كريستال بالاس في المركز الـ19 أي قبل الأخير بنقطتين.

كريستال بالاس مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي زيركزي
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