انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (3)-(0) جور ماهيا.. تأهل الأحمر
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 18:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي.
ق 90: جوووول طاهر والثالث
ق 78: رأسية من كهربا والحارس يبعدها إلى ركنية
ق 74: نزول طاهر وأفشة بدلا من حسين الشحات وإمام عاشور
ق 60: نزول كهربا والسولية ورضا سليم بدلا من وسام أبو علي ومروان عطية وبيرسي تاو
ق 55: جووووووول الثاني وسام أبو علي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف
ق 23: جووووول أول ربيعة
ق 15: فرصة خطيرة للضيوف
انطلاق المباراة
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