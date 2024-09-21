انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (3)-(0) جور ماهيا.. تأهل الأحمر

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 18:32

كتب : FilGoal

الأهلي ضد جور ماهيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي.

ق 90: جوووول طاهر والثالث

ق 78: رأسية من كهربا والحارس يبعدها إلى ركنية

ق 74: نزول طاهر وأفشة بدلا من حسين الشحات وإمام عاشور

ق 60: نزول كهربا والسولية ورضا سليم بدلا من وسام أبو علي ومروان عطية وبيرسي تاو

ق 55: جووووووول الثاني وسام أبو علي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف

ق 23: جووووول أول ربيعة

ق 15: فرصة خطيرة للضيوف

انطلاق المباراة

الأهلي جور ماهيا دوري أبطال إفريقيا
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