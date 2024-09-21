بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي

وجه أحمد فتحي لاعب الأهلي والإسماعيلي وبيراميدز ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى جمهور الفريق الأحمر بعد اعتزاله كرة القدم.

أحمد فتحي النادي : معتزل الأهلي

وقال أحمد فتحي عبر إم بي سي مصر: "جمهور الأهلي يعرف قدر محبتي له، لعبت لمدة 12 سنة في الأهلي وحصلت على كل البطولات مع الفريق".

وأضاف "كما ساهمت في استعادة بطولة كأس مصر بعد 10 سنوات وهدفي في المصري هو أهم هدف لي مع الفريق الأحمر".

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وأتم تصريحاته "أشكر جمهور الأهلي الذي ساندني كثيرا ودائما ما كان يدعمني".

وتوج أحمد فتحي مع الأهلي بـ21 بطولة خلال 11 سنة قضاها بين جدران الفريق الأحمر.

أعلن أحمد فتحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

وكشف أحمد فتحي عن قراره عبر قناة إم بي سي مصر.

وأنهى أحمد فتحي مسيرته في الملاعب كلاعب والتي استمرت لمدة 23 سنة.

وانتهى تعاقد أحمد فتحي مع بيراميدز بنهاية الموسم الماضي.

وبدأ أحمد فتحي مسيرته الكروية في قطاع الناشئين في نادي بنها، قبل الانتقال إلى الإسماعيلي في عام 2001 واستمر مع الدراويش حتى عام 2007.

وانتقل بعدها أحمد فتحي إلى نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي قبل أن يعود إلى مصر عبر النادي الأهلي في بداية عام 2008.

واستمر أحمد فتحي مع الأهلي من 2008 وحتى 2020، وخلال هذه الفترة خرج للإعارة مع كاظمة الكويتي وهال سيتي الإنجليزي.

كما رحل لمدة موسم إلى أم صلال القطري في 2014 وعاد مرة أخرى إلى الأحمر في 2015.

وبعد نهاية مشواره مع الأهلي انضم أحمد فتحي إلى بيراميدز في عام 2020.

ومع منتخب مصر لعب أحمد فتحي على المستوى الدولي منذ عام 2002 وحتى 2021.

وحقق مع الفراعنة لقب كأس الأمم الإفريقية 3 مرات، ووصل إلى كأس العالم 2018 وشارك أيضا في أولمبياد لندن 2012.

كما لعب 134 مباراة دولية بقميص منتخب مصر.