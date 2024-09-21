تشكيل الأهلي – كولر بلا تغييرات أمام جور ماهيا

حافظ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه في مواجهة جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد جور ماهيا في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب في كينيا بثلاثية دون رد سجلها بيرسي تاو هدفين، ورامي ربيعة هدف.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفة شوبير - عمر كمال – يوسف أيمن – محمود كهربا – رضا سليم – عمرو السولية – أفشة – طاهر محمد – أحمد نبيل كوكا