أحمد فتحي يعتزل كرة القدم

أعلن أحمد فتحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

أحمد فتحي النادي : معتزل مصر

وكشف أحمد فتحي عن قراره عبر قناة إم بي سي مصر.

وأنهى أحمد فتحي مسيرته في الملاعب كلاعب والتي استمرت لمدة 23 سنة.

وانتهى تعاقد أحمد فتحي مع بيراميدز بنهاية الموسم الماضي.

وبدأ أحمد فتحي مسيرته الكروية في قطاع الناشئين في نادي بنها، قبل الانتقال إلى الإسماعيلي في عام 2001 واستمر مع الدراويش حتى عام 2007.

وانتقل بعدها أحمد فتحي إلى نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي قبل أن يعود إلى مصر عبر النادي الأهلي في بداية عام 2008.

واستمر أحمد فتحي مع الأهلي من 2008 وحتى 2020، وخلال هذه الفترة خرج للإعارة مع كاظمة الكويتي وهال سيتي الإنجليزي.

كما رحل لمدة موسم إلى أم صلال القطري في 2014 وعاد مرة أخرى إلى الأحمر في 2015.

وبعد نهاية مشواره مع الأهلي انضم أحمد فتحي إلى بيراميدز في عام 2020.

ومع منتخب مصر لعب أحمد فتحي على المستوى الدولي منذ عام 2002 وحتى 2021.

وحقق مع الفراعنة لقب كأس الأمم الإفريقية 3 مرات، ووصل إلى كأس العالم 2018 وشارك أيضا في أولمبياد لندن 2012.

كما لعب 134 مباراة دولية بقميص منتخب مصر.