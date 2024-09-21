خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه لضم مصطفى طارق مصطفى

أتم نادي البنك الأهلي اتفاقه بشأن ضم مصطفى طارق مصطفى إلى صفوفه خلال هذا الصيف.

وبات لاعب الزمالك السابق حرا بعد تهاية تعاقده مع الداخلية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي أتماتفاقه مع مصطفى طارق مصطفى لضمه قادما من الداخلية في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب الشاب على عقود انضمامه لنادي البنك الأهلي لمدة 3 سنوات.

مصطفى هو نجل طارق مصطفى المدير الفني لنادي البنك الأهلي.

ويواصل نادي البنك الاهلي تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل.

ونجح البنك الأهلي في ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق سيراميكا لمدة موسمين قادمين.

كما أعلن النادي ضم أحمد ياسر ريان لمدة 3 مواسم، وكذلك تعاقد مع هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري.