الدوري الإماراتي - النني ونبيل فقير يقودان تشكيل الجزيرة أمام الشارقة
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 16:02
كتب : FilGoal
أعلن حسين عموتة مدرب الجزيرة الإماراتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الشارقة.
ويلتقي الجزيرة مع الشارقة في الجولى الثالثة من الدوري الإماراتي.
ويشهد التشكيل مشاركة محمد النني بشكل أساسي مع الجزيرة.
كما يتواجد نبيل فقير ضمن التشكيل الأساسي لنادي الجزيرة.
وسيلعب النني مباراته الرابعة مع الجزيرة منذ الانضمام للفريق.
وانضم النني لصفوف الجزيرة خلال هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع أرسنال.
ويحتل نادي الجزيرة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 3 نقاط.
في المقابل يتواجد نادي الشارقة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.
نرشح لكم
منافس المصري في الكونفدرالية - الهلال يعلن انسحابه من الدوري الليبي في قطر بذكريات نهائي كأس العالم.. فيفا يعلن مواعيد وأماكن مباريات كأس إنتركونتيننتال توصية طبية تحرم بروزوفيتش من الظهور الأول لـ بيولي مع النصر فهد المولد يصل الرياض بطائرة الإخلاء الطبي سيزامل ساسي.. كشريدة يصل قطر لإتمام تعاقده مع الغرافة فلسطين تعلن قبول اعتذار الكويت ونقل مباراتهما إلى قطر الكونفدرالية - تنزانيا تحتجز المواد التموينية لفريق الأهلي طرابلس نقل المولد إلى الرياض.. وحالته الصحية حرجة للغاية
أخر الأخبار
أحمد فتحي يعتزل كرة القدم 33 دقيقة | الدوري المصري