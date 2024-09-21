الدوري الإماراتي - النني ونبيل فقير يقودان تشكيل الجزيرة أمام الشارقة

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 16:02

كتب : FilGoal

محمد النني

أعلن حسين عموتة مدرب الجزيرة الإماراتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الشارقة.

ويلتقي الجزيرة مع الشارقة في الجولى الثالثة من الدوري الإماراتي.

ويشهد التشكيل مشاركة محمد النني بشكل أساسي مع الجزيرة.

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كما يتواجد نبيل فقير ضمن التشكيل الأساسي لنادي الجزيرة.

لا يتوفر وصف.

وسيلعب النني مباراته الرابعة مع الجزيرة منذ الانضمام للفريق.

وانضم النني لصفوف الجزيرة خلال هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع أرسنال.

ويحتل نادي الجزيرة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 3 نقاط.

في المقابل يتواجد نادي الشارقة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

محمد النني الجزيرة الشارقة الدوري الإماراتي
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