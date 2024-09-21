خبر في الجول - غزل المحلة وحرس الحدود يرغبان في ضم لاعب الزمالك.. وموقف جوميز

يرغب غزل المحلة وحرس الحدود في التعاقد مع حازم أسامة لاعب الزمالك الشاب.

ويجيد حازم أسامة صاحب الـ 20 عاما اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غزل المحلة وحرس الحدود يرغبان في ضم حازم أسامة لاعب الزمالك.

ووافق جوزيه جوميز على رحيل اللاعب معارا ولكن بدون إدراج بند أحقية الشراء لأي فريق.

ويرى جوميز أن حازم أسامة سيفيد الزمالك مستقبلا ولا يرغب في التفريط في خدماته بشكل نهائي.

وبدأ حازم أسامة سميرته مع فريق الشباب بنادي الاتحاد السكندري.

وانضم أسامة إلى صفوف نادي الزمالك في صيف 2022.

وشارك حازم أسامة مع الفريق الأول لنادي الزمالك خلال 6 مباريات بالموسم الحالي.

يذكر أن غزل المحلة وحرس الحدود وبتروجيت ضمنوا تواجدهم بالموسم المقبل من الدوري الممتاز.

فيما هبطت أندية: بلدية المحلة والمقاولون العرب والداخلية.