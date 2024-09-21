مؤتمر فليك: اللعب بالقدم من مزايا تير شتيجن.. ويجب أن نكون حذرين مع فاتي

يرى هانزي فليك مدرب برشلونة أن خطأ حارس مرماه مارك أندري تير شتيجن ضد موناكو كان طبيعيا بالنسبة لطريقة لعب الفريق.

ويستعد برشلونة لمواجهة فياريال غدا الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بالدي لاعب مهم ويؤدي بشكل جيد وبإمكانه التطور ولكنه مفيد جدا هجوميا ويمكنه ان يصبح جزء من المنتخب الإسباني من جديد".

وواصل "اللعب بالقدم هو أحد نقاط قوة تير شتيجن وليس فقط إيقاف الكرات ولكن اللعب بالقدم هو أحد طرق لعبنا لأننا لا نريد أن نبني اللعب عن طريق الكرات الطويلة وهذا يبدأ من عنده، تير شتيجن يعلم أنه ارتكب خطأ ولكن الأخطاء بشرية ويجب أن نتعلم ونحللها وأتمنى ألا يحدث ذلك الخطأ من جديد".

وتابع "على فيفا أن تهتم أكثر باللاعبين، كلنا نحب مشاهدة المباريات ولكن أعتقد أن عددها بحاجة إلى التقليص".

واستمر "أعتقد أننا نرى النسخة الأفضل من أنسو فاتي، عندما تعود من الإصابة تكون بحاجة للتأقلم ونحن نريده أن يحصل على الفرصة لأنه بحاجة إلى اللعب بشكل أساسي ولكننا سنكون حذرين".

وكشف "أعتقد أن كاسادو وبيدري سيكونا قادران على اللعب بشكل طبيعي ضد فياريال، كلاهما لم يشعران بالألم بالأمس وأتمنى أن يكونا جاهزين بنسبة 100%".

وأضاف "لقد حللنا كل شيء حدث في مواجهة موناكو لنرى الجوانب الإيجابية، صحيح أننا خسرنا ولكننا سنوصل العمل بنفس الطريقة، فياريال هو ثالث أكثر فريق تسجلا للأهداف بالدوري ولديهم دفاع قوي ويجب أن نكون في قمة تركيزنا".

وفاز برشلونة في أول 5 مباريات بالدوري الإسباني محقق العلامة الكاملة حتى الآن ومتصدرا للدوري بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.