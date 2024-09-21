رسوب 35.. 156 حكما مساعدا يجرون اختبار اللياقة البدنية

أجرى 156 حكما مساعدا مصريا اختبار اللياقة البدنية "ورنر تست".

وأقيم الاختبار الخاص بقطاع القاهرة بملعب نادي النصر القاهري.

واجتاز 121 حكما مساعدا الاختبار بنجاح، فيما رسب 35 ضمن آخر إختبارات حكام الدرجة الأولى.

وأقيم الاختبار لحكام 4 مناطق وهم: القاهرة، الجيزة، المنوفية، والقليوبية.

ومن أبرز الأسماء التي اجتازت الاختبار كل من:

سامي هلهل

محمود أبو الرجال

أحمد حسام طه

هاني عبدالفتاح

شريف عبدالله

محمد عزازي

أحمد عادل عبدالفتاح.

وتواصل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تحضيراتها لمنافسات الموسم الجديد 2024-2025.

واستقرت رابطة الأندية المصرية على إقامة الموسم الجديد من الدوري المصري بشكل جديد.

ولن يقام الدوري بالشكل الطبيعي من دورين بين الـ 18 فريقا في الدوري.

وكشفت رابطة الأندية المصرية عن قرارات اجتماعها مع أندية الدوري كالآتي:

- التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم ووضع جدول الدوري في الموسم الجديد 2024 - 2025.

- إقامة مسابقة الدوري الممتاز من دور واحد والدور الثاني سيتم إقامته من مجموعتين.

- كل مجموعة ستضم 9 فرق ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 بدلا من 34 جولة.

- يهبط فريقان لدوري المحترفين بدلا من 3.

- إقامة اجتماع منتصف الموسم لتحديد شكل الموسم المقبل 2025 - 2026.

- قرعة الموسم الحالي ستقام في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وعلم FilGoal.com أنه من المقرر انطلاق مسابقة الدوري في نهاية أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن ينتهي الموسم المقبل قبل منتصف شهر يونيو القادم.

وكان قد تم تأجيل أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب إلى ديسمبر بدلا من إقامتها في الصيف.