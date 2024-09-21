رسوب 35.. 156 حكما مساعدا يجرون اختبار اللياقة البدنية

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 13:56

كتب : FilGoal

الحكم المساعد سامي هلهل

أجرى 156 حكما مساعدا مصريا اختبار اللياقة البدنية "ورنر تست".

وأقيم الاختبار الخاص بقطاع القاهرة بملعب نادي النصر القاهري.

واجتاز 121 حكما مساعدا الاختبار بنجاح، فيما رسب 35 ضمن آخر إختبارات حكام الدرجة الأولى.

أخبار متعلقة:
بيريرا: رفضت استقدام حكاما أجانب للدوري.. وأحذر من عقوبات تصل لإيقاف مصر دوليا بيريرا يكشف حقيقة عدم رد لجنة الحكام على شكاوى الأندية 4 قرارات من لجنة الحكام نظام جديد قيد التجربة.. فيفا: الحكام سيعودون إلى تقنية الفيديو خلال طلب المدرب فقط

وأقيم الاختبار لحكام 4 مناطق وهم: القاهرة، الجيزة، المنوفية، والقليوبية.

ومن أبرز الأسماء التي اجتازت الاختبار كل من:

سامي هلهل

محمود أبو الرجال

أحمد حسام طه

هاني عبدالفتاح

شريف عبدالله

محمد عزازي

أحمد عادل عبدالفتاح.

وتواصل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تحضيراتها لمنافسات الموسم الجديد 2024-2025.

واستقرت رابطة الأندية المصرية على إقامة الموسم الجديد من الدوري المصري بشكل جديد.

ولن يقام الدوري بالشكل الطبيعي من دورين بين الـ 18 فريقا في الدوري.

وكشفت رابطة الأندية المصرية عن قرارات اجتماعها مع أندية الدوري كالآتي:

- التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم ووضع جدول الدوري في الموسم الجديد 2024 - 2025.

- إقامة مسابقة الدوري الممتاز من دور واحد والدور الثاني سيتم إقامته من مجموعتين.

- كل مجموعة ستضم 9 فرق ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 بدلا من 34 جولة.

- يهبط فريقان لدوري المحترفين بدلا من 3.

- إقامة اجتماع منتصف الموسم لتحديد شكل الموسم المقبل 2025 - 2026.

- قرعة الموسم الحالي ستقام في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وعلم FilGoal.com أنه من المقرر انطلاق مسابقة الدوري في نهاية أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن ينتهي الموسم المقبل قبل منتصف شهر يونيو القادم.

وكان قد تم تأجيل أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب إلى ديسمبر بدلا من إقامتها في الصيف.

لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم
نرشح لكم
بصناعة عطية الله الأولى.. ربيعة يسجل خامس أهدافه في إفريقيا مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(0) جور ماهيا.. جوووول ربيعة والأول بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي تشكيل الأهلي – كولر بلا تغييرات أمام جور ماهيا أحمد فتحي يعتزل كرة القدم حسين لبيب رئيسا لبعثة الزمالك في السوبر الإفريقي الرئيس السيسي يوجه بتقييم شامل للاتحادات الرياضية في أولمبياد باريس.. ومراجعة قانونية دقيقة لأوجه الصرف بأهداف الصفقات الجديدة.. الزمالك يفوز على شبابه في التجربة الأخيرة قبل مواجهة الأهلي
أخر الأخبار
بصناعة عطية الله الأولى.. ربيعة يسجل خامس أهدافه في إفريقيا 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(0) مانشستر يونايتد 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سام مرسي ينقذ إبسويتش في الوقت القاتل ويحرم ساوثامبتون من فوزه الأول 15 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (0)-(0) مونشنجلادباخ.. بداية المباراة 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) نابولي.. تبديل ميريت للإصابة 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
100 مساهمة لـ أرنولد.. ليفربول يستعيد الانتصارات في الدوري بثلاثية ضد بورنموث 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل فرانكفورت - مرموش يقود الهجوم ضد مونشنجلادباخ 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد - جارناتشو وزيركزي أساسيان ضد كريستال بالاس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 إخلاء سبيل أحمد فتوح 3 ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس 4 تقرير: كاف يستقر على حكم السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك