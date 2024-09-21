بأهداف الصفقات الجديدة.. الزمالك يفوز على شبابه في التجربة الأخيرة قبل مواجهة الأهلي

خاض الزمالك تجربته الودية الأخيرة تحضيرا لمواجهة الأهلي المرتقبة في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

يلعب الزمالك أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن نهائي كأس السوبر الإفريقي بالرياض العاصمة السعودية.

وفاز الزمالك على فريق الشباب بالنادي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت تحضيرا لمواجهة الأهلي.

ونجح 4 صفقات جديدة في التسجيل، إذ سجل للفريق الأول، الثلاثي الجديد: محمد حمدي وعمر فرج وكونراد ميشلاك بالإضافة لناصر منسي.

فيما أحرز الوافد الجديد المهاجم السنغالي صاحب الـ19 عاما سيدي ندياي هدف فريق الشباب.

وتمكن محمد حمدي من تسجيل هدف التقدم للفريق الأول في الدقيقة الثالثة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الكرة على يسار الحارس.

وفي الدقيقة الرابعة عشرة نجح سيدي ندياي في تسجيل هدف التعادل لفريق الشباب من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الفريق الأول.

وفي الدقيقة 55 سجل الفريق الأول الهدف الثاني من تسدية لعمر فرج اصطدمت بأحد مدافعي فريق الشباب وسكنت المرمى.

وأضاف البولندي كونراد ميشالاك الهدف الثالث للفريق الأول في الدقيقة 76 من تسديدة من داخل منطقة جزاء فريق الشباب لتسكن على يمين الحارس.

وأضاف ناصر منسي الهدف الرابع للفريق الأول في الدقيقة 80 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن على يسار الحارس، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأول برباعية مقابل هدف.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوميز على تجهيز الصفقات الجديدة من خلال المباراة الودية وتجربة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة الشرطة الكيني التي أقيمت بالأمس في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك تأهل إلى دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية بعدما تخطى الشرطة الكيني بنتيجة 3-1 في بمجموع المباراتين.