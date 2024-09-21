NBA - تقرير: بروكلين نيتس يضم المصري باترك جاردرنر

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 12:38

كتب : FilGoal

باتريك جاردنر

توصل نادي بروكلين نيتس الأمريكي لاتفاق مع اللاعب المصري باترك جاردنر ليلعب بصفوف الفريق في الموسم المقبل.

وفقا للصحفي الأمريكي مايكل سكوتو فإن جاردرن قد اتفق مع بروكلين نيتس الانضمام للفريق لمدة موسم.

وينافس بروكلينس نيتس في دوري NBA لذلك سيلعب جاردرنر بالدوري الأمريكي.

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جاردرنر صاحب الـ 25 عاما ولد في أمريكا لأب أمريكي وأم مصرية واختار تمثيل منتخب مصر.

وشارك جاردنر بدوري الجامعات الأمريكي، وسبق له المشاركة مع الأهلي في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة "BAL" بنسختها الماضية.

ويجيد باترك جاردنر اللعب في مركز 5 بالملعب.

وكان بروكلين نيتس قد أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز الـ 11 بالمجموعة الشرقية ولم يتأهل للنهائيات.

باترك جاردرنر NBA كرة سلة
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