إيفان توني يكتب رقما تاريخيا في الدوري السعودي

كتب المهاجم الإنجليزي إيفان توني رقما تاريخيا في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم توني إلى أهلي جدة السعودي خلال هذا الصيف قادما من برينتفورد الإنجليزي.

وبات توني أول لاعب إنجليزي يسجل في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل توني هدفين خلال فوز أهلي جدة على ضمك 4-2 في مباراة أقيمت ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

توني هو الإنجليزي الرابع في الدوري السعودي بعد كل من كريس سمولينج لاعب الفيحاء، والثنائي جوردان هندرسون لاعب الاتفاق السابق ومو آدامز لاعب الشباب السابق.

وبين الأسماء الأربعة بات توني أول لاعب إنجليزي يسجل في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل توني هدفين خلال فوز أهلي جدة على ضمك 4-2 في مباراة أقيمت ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

توني هو الإنجليزي الرابع في الدوري السعودي بعد كل من كريس سمولينج لاعب الفيحاء، والثنائي جوردان هندرسون لاعب الاتفاق السابق ومو آدامز لاعب الشباب السابق.

وبين الأسماء الأربعة بات توني أول لاعب إنجليزي يسجل في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل جابري فيجا وإيفان توني (هدفين) وروبرتو فيرمينو أهداف أهلي جدة في شباك ضمك.

بينما أحرز أيمن يوسف وفاروق شافعي هدفي ضمك الذي يضم بين صفوفه طارق حامد.

الفوز رفع رصيد أهلي جدة إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بينما توقف رصيد ضمك عن 3 نقاط في المركز 15.