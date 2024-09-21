منافس المصري في الكونفدرالية - الهلال يعلن انسحابه من الدوري الليبي

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 11:05

كتب : FilGoal

المصري - الهلال الليبي - محمد الشامي

أعلن نادي الهلال انسحابه من منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الليبي.

وجاء قرار الهلال اعتراضا على قرار اتحاد الكرة الليبي بزيادة الفرق إلى 36 ناديا بتصعيد كل الأندية التي كانت تنافس من أجل الصعود وإلغاء الهبوط .

وأصدر نادي الهلال بيانا أعلن من خلاله عدم مشاركته في مسابقة الدوري الليبي.

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وطالب الهلال بسحب الثقة من رئيس الاتحاد والدعوة إلى انتخابات مبكرة وفق خارطة طريق واضحة المعالم حسب بيانه.

وقال الهلال في بيانه:

"يعرب نادي الهلال الرياضي عن اسفه الشديد تجاه الحال المأساوي الذي تعيشه كرة القدم في بلادنا، بتواجد إدارة يتسم عملها بالفوضى والقرارات الممنهجة التي أعدت فقط لخلط الاوراق والتحريف في اللوائح بشكل معيب، ناهيك عن ما خلفته من فتنة واحتقان بين الأندية الرياضية وجماهيرها، لعل آخرها حينما ظهر علينا رئيس الاتحاد في لقاء متلفز عبر قناة ليبيا الرياضية يحرض فيه وبشكل علني أعضاء الجمعية العمومية على إلغاء قراره بتصعيد الفرق (إعادة الهيكلة)، لكي يتم الإنشقاق والتصادم بين مختلف الأندية الرياضية نتيجة قرار صدر لأغراض معروفة وليس لها أي علاقة بالتطوير من قريب أو بعيد إلا أننا نقول لك : " هيهات ثم هيهات" ، لن تنجر إلى أي خلافات مع انديتنا الرياضية، وتحديدا الأندية التي استفادت من القرار، وتبارك لها صعودها، لأننا مقتنعون تماما أننا سنكون متحدين ومتماسكين جنبا إلى جنب التصحيح المسار، وإصلاح ما أفسده هذا الاتحاد الكارثي الرامي إلى القضاء على كرة القدم وطمس هويتها".

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وأضاف "إن أفعال هذا الاتحاد تعكس حالة الفوضى والعبث اللا محدود التي اضرت بالجميع، حيث يرفض نادي الهلال الرياضي العبث والفوضى والاستهتار وخلط الأوراق الذي يمارسه رئيس الاتحاد تجاه الأندية الرياضية، فقط من أجل أغراضه ومصالحه الشخصية، ولا يمكن لنا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا السيناريو العبثي المتكرر ولأجل ذلك، فإننا نعلن عن عدم مشاركتنا في مسابقة الدوري في ظل هذا العبث، ونطالب فورا بسحب الثقة من رئيس الاتحاد والدعوة إلى انتخابات مبكرة وفق خارطة طريق واضحة المعالم يتم فيها اعتماد النظام الأساسي واللائحة الانتخابية وندعو جميع البندية الرياضية للذهاب إلى الانتخابات المبكرة وعدم الإنجرار إلى الفتنة وشق الصف، وأن نضع جميعنا مصلحة كرة القدم الليبية قبل كل شئ".

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الهلال يمثل الكرة الليبية في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية وهو المنافس للنادي المصري البورسعيدي.

وفاز الهلال على المصري بنتيجة 3-2 ضمن ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

ويستعد الفريقين لخوض مواجهة الإياب غدا الأحد.

يذكر أن الحكم الليبي الشهير عبد الحكيم الشلماني هو من يتولي رئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

الهلال الليبي الكونفدرالية المصري
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