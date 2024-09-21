اسكواش - نهائي مصري خالص في منافسات السيدات والرجال ببطولة فرنسا المفتوحة

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 11:05

كتب : FilGoal

علي فرج - اسكواش

تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة إلى نهائي بطولة فرنسا للاسكواش بعد الفوز على دييجو إلياس بنتيجة 3-2.

إلياس حسم الشوط الأول لصالحه قبل أن يعود علي فرج ويتوج بالشوط الثاني.

ومن جديد تقدم إلياس بالشوط الثالث قبل أن يفوز علي فرج بشوطين متتاليين وينتصر بالمباراة التي استمرت 95 دقيقة.

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وسيلعب علي فرج مع مصطفى عسل لاعب بالم هيلز والذي فاز بدوره على النيوزيلندي بول كول بنفس النتيجة.

كول تمكن من الفوز بأول شوطين بنتيجة 11-9 و11-6.

ونجح عسل في تحويل تأخره إلى فوز في ثلاثة أشواط متتالية بنتيجة 11-9 و11-7 و11-5 ليحسم المباراة لصالحه.

وعلى مستوى السيدات تأهلت نوران جوهر إلى النهائي لتواجه نور الشربيني.

نوران فازت في نصف النهائي على مواطنتها هانيا الحمامي بنتيجة 3-1.

أما نور الشربيني فقد فازت على روان العربي بنتيجة 3-0.

وتقام المباراتين النهائيتين اليوم السبت، السيدات أولا في تمام السابعة والنصف وتليها مباراة الرجال.

بطولة باريس في ثاني بطولات الموسم بعد بطولة مصر المفتوحة، وستكون المباراتين النهائيتين بنفس أطراف بطولة مصر.

اسكواش بطولة فرنسا المفتوحة
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