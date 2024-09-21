بيولي: مهمتي إصلاح جميع أخطاء النصر

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 10:44

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

يثق الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي الجديد في قدرته على النجاح مع الفريق عقب الفوز العريض على حساب الاتفاق الذي يقوده ستيفن جيرارد.

وفاز النصر على الاتفاق بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي: "أعرف التحديات التي أمامي، سنعمل على ذلك، لدينا لاعبون أجانب ومحليون على مستوى عال، وسنعمل على المنافسة على البطولات كافة".

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وأضاف "فريقنا لديه رغبة عالية، وهذا مهم من أجل العمل بشكل صحيح، أمامنا مباريات كبيرة وسنعمل على إصلاح كل الأخطاء".

وأتم "أرى أن هناك فرصة كبيرة للتطور خاصة من اللاعبين الصغار، ووجدت في الفريق إمكانات كبيرة ومهارات عالية والكثير من الإيجابيات".

وسجل كريستيانو رونالدو وسالم النجدي وأندرسون تاليسكا ثلاثية النصر.

وتعتبر هذه هي المباراة الأولى لـ ستيفانو بيولي المدير الفني الإيطالي الجديد للفريق.

وتم تعيين مدرب ميلان السابق يوم الثلاثاء الماضي خلفا للبرتغالي لويس كاسترو.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر للنقطة الثامنة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة التاسعة في المركز الثالث.

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