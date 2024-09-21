مواعيد مباريات السبت 21 سبتمبر - الأهلي ضد جور ماهيا.. وقمة في الدوري الإيطالي

تستأنف اليوم مباريات إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 21 سبتمبر والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام × تشيلسي.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

توتنام × برينتفورد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

ساوثاتمبتون × إبسويستش تاون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

ليفربول × إيفرتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ليستر سيتي × إيفرتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

فولام × نيوكاسل.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

أستون فيلا × ولفهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

كريستال بالاس × مانشستر يونايتد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس1.

الدوري الإسباني

بلد الوليد × ريال سوسيداد.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أوساسونا × لاس بالماس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

فالنسيا × جيرونا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × إسبانيول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

فينيسيا × جنوا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

يوفنتوس × نابولي.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

ليتشي × بارما.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × جور ماهيا.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس وMBC مصر.

بيراميدز × الجيش × الرواندي.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الدوري السعودي

الهلال × الاتحاد.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الألماني

فيردر بريمن × بايرن ميونيخ.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

آينتراخت فرانكفورت × بروسيا مونشنجلادباخ.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

ليل × ستراسبورج.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ستاد رين × لانس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

ريمس × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

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