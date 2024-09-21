مواعيد مباريات السبت 21 سبتمبر - الأهلي ضد جور ماهيا.. وقمة في الدوري الإيطالي

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 10:33

كتب : FilGoal

الأهلي - جورماهيا

تستأنف اليوم مباريات إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 21 سبتمبر والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

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وست هام × تشيلسي.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

توتنام × برينتفورد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

ساوثاتمبتون × إبسويستش تاون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

ليفربول × إيفرتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ليستر سيتي × إيفرتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

فولام × نيوكاسل.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

أستون فيلا × ولفهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

كريستال بالاس × مانشستر يونايتد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس1.

الدوري الإسباني

بلد الوليد × ريال سوسيداد.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أوساسونا × لاس بالماس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

فالنسيا × جيرونا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × إسبانيول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

فينيسيا × جنوا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

يوفنتوس × نابولي.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

ليتشي × بارما.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × جور ماهيا.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس وMBC مصر.

بيراميدز × الجيش × الرواندي.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الدوري السعودي

الهلال × الاتحاد.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الألماني

فيردر بريمن × بايرن ميونيخ.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

آينتراخت فرانكفورت × بروسيا مونشنجلادباخ.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

ليل × ستراسبورج.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ستاد رين × لانس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

ريمس × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الأهلي مواعيد مباريات السبت
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