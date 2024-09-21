مواعيد مباريات السبت 21 سبتمبر - الأهلي ضد جور ماهيا.. وقمة في الدوري الإيطالي
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 10:33
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 21 سبتمبر والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام × تشيلسي.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
توتنام × برينتفورد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
ساوثاتمبتون × إبسويستش تاون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.
ليفربول × إيفرتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
ليستر سيتي × إيفرتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
فولام × نيوكاسل.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
أستون فيلا × ولفهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
كريستال بالاس × مانشستر يونايتد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس1.
الدوري الإسباني
بلد الوليد × ريال سوسيداد.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
أوساسونا × لاس بالماس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
فالنسيا × جيرونا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مدريد × إسبانيول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
فينيسيا × جنوا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.
يوفنتوس × نابولي.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.
ليتشي × بارما.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي × جور ماهيا.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس وMBC مصر.
بيراميدز × الجيش × الرواندي.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الدوري السعودي
الهلال × الاتحاد.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري الألماني
فيردر بريمن × بايرن ميونيخ.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
آينتراخت فرانكفورت × بروسيا مونشنجلادباخ.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
الدوري الفرنسي
ليل × ستراسبورج.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
ستاد رين × لانس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
ريمس × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
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