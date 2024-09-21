شريف الخشاب يتولى قيادة النصر

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 00:32

كتب : FilGoal

شريف الخشاب - النصر

اعلن نادي النصر عن التعاقد مع شريف الخشاب نجم غزل المحلة السابق لتولي منصب المدير الفني للفريق.

وجاء قرار مجلس إدارة النادي بتعيين شريف الخشاب مديرا فنيا للفريق بعد اعتذار عبد الحميد علي ميدو المدير الفني للفريق عن الاستمرار في منصبه.

وتم تعيين وائل القباني نجم الزمالك السابق في منصب المدرب العام مع استمرار محمد عبد الفتاح كفتة مديرا للكرة وتصعيد حازم ممدوح مدرب مساعد واستمرار محمد صبحي مدربا لحراس المرمى واشرف حامد مديرا إداريا ومحمد راوي إداريا ومحمد عبد الوهاب طبيب الفريق ومصطفي عبد الرازق محلل الأداء.

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ومن المقرر أن يقود شريف الخشاب مران الفريق غدا السبت استعدادا للموسم القادم بدوري القسم الثاني ب.

ويمتلك شريف الخشاب خبرات تدريبية عديدة حيث سبق له تدريب أندية غزل المحلة وسموحة وكفر الشيخ والاوليمبي والمنيا.

كما خاض مسيرة تدريبية خارج مصر مع أندية الجزيرة الليبي والأنصار السعودي والبقعة الاردني والخابورة العماني ومسقط العماني.

النصر شريف الخشاب
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