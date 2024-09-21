طبيب الزمالك يكشف عن طبيعة إصابة مصطفى شلبي ونبيل عماد

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 00:26

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الشرطة الكيني - مصطفى شلبي

كشف محمد أسامة طبيب فريق الزمالك عن طبيعة إصابة مصطفى شلبي ونبيل عماد في مباراة الشرطة الكيني.

وفاز الزمالك على منافسه الشرطة الكيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.

وقال أسامة للمركز الإعلامي للزمالك: "مصطفى شلبي ونبيل عماد تعرضا لكدمة خفيفة في كاحل القدم، حالة الثنائي مطمئنة وسيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة".

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وسجل أحمد مصطفى "زيزو" وناصر ماهر ثنائية الزمالك، بينما أحرز جيسي ويري هدف الشرطة الوحيد.

وانتصر الزمالك على الشرطة الكيني بهدف دون في مباراة الذهاب عن طريق عبد الله السعيد.

وتمكن الزمالك من التأهل إلى دور المجموعات بعد تخطي الشرطة الكيني.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الأهلي في نهائي كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل.

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