أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 00:22

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم

حقق نيس انتصارا ساحقا على ضيفه سانت إيتيان بثمانية أهداف دون رد في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وتواجد محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس ولم يشارك في المباراة.

بداية الإعصار كانت بهدف عكسي من ديلان باتوبينسيكا في الدقيقة 4.

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وفي الدقيقة 7 سجل تانجي ندومبيلي ثاني أهداف نيس.

الطوفان استمر في الدقيقة 24 بالثالث من محمد تشو، ثم سجل يوسوفا موكوكو الهدف الرابع في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 37 سجل إيفان جيسان خامس الأهداف، فيما أضاف موكوكو ثاني أهدافه وسادس أهداف فريقه في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 6-0.

أول تبديلات نيس بين الشوطين شهد نزول بدر الدين بوعناني بدلا من إيفان جيسان.

وفي الدقيقة 62 أتى سفيان ديوب بدلا من يوسوفا موكوكو.

واستمرت تبديلات نيس في الدقيقة 71 بنزول توم لوشيه وعلي عبدي بدلا من جوناثان كلاوس وميلفين بار.

وسجل سفيان ديوب سابع الأهداف في الدقيقة 75.

ثم حل فيكتور أوراكبو بدلا من محمد تشو في آخر تبديلات نيس بعد الهدف بدقيقتين.

وأخيرا اختتم بابلو روزاريو الحفل بالثامن من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

وبذلك تقدم نيس إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 7 نقاط.

فيما يأتي سانت إيتيان في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

وكان عبد المنعم قد نال مشاركته الأساسية الأولى في المباراة الماضية أمام مارسيليا، والتي انتهت بخسارة نيس 2-0.

وكانت تلك المباراة الثانية لعبد المنعم بقميص نيس، بعد ظهوره كبديل في فوز الفريق على أنجيه 4-1.

محمد عبد المنعم نيس الدوري الفرنسي
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