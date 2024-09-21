المباراة الأولى لـ بيولي.. رونالدو يقود النصر للفوز على الاتفاق

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 00:16

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

حقق النصر الفوز على منافسه الاتفاق بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو وسالم النجدي وأندرسون تاليسكا ثلاثية النصر.

وتعتبر هذه هي المباراة الأولى لـ ستيفانو بيولي المدير الفني الإيطالي الجديد للفريق.

وتم تعيين مدرب ميلان السابق يوم الثلاثاء الماضي خلفا للبرتغالي لويس كاسترو.

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وتألق ساديو ماني وتمكن من صناعة هدفين.

وافتتح رونالدو النتيجة في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وضاعف النجدي النتيجة في الدقيقة 56 بعد تمريرة من ماني وتمكن من إنهاء الهجمة ليسجل الهدف الثاني.

وأنهى تاليسكا أهداف فريقه بعدما سدد كرة قوية عقب عرضية أرضية من ماني في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر للنقطة الثامنة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة التاسعة في المركز الثالث.

النصر الاتفاق بيولي كريستيانو رونالدو الدوري السعودي
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