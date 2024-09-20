شوبير يقدم البرنامج الرئيسي على قناة الأهلي

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 23:58

كتب : FilGoal

أحمد شوبير - محمود الخطيب - هشام جمال

أعلنت شركة روزناما عن تعاقدها مع أحمد شوبير لتقديم البرنامج الرئيسي على قناة الأهلي.

وتم ذلك بحضور محود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهشام جمال رئيس شركة روزناما.

ووفقا لبيان الشركة، فقد جاء هذا في إطار الخطوات الأولى التي تجهز لها الشركة لتطوير شاشة قناة نادي القرن، وتقديم محتوى متميز يليق بجماهيره الكبيرة.

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وكان الأهلي قد أعلن عن تعاقده مع شركة روزناما من أجل إدارة قناة النادي خلال الفترة المقبلة.

واتخذ مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي برئاسة محمود الخطيب قراره بالتعاقد مع شركة روزناما لإدارة قناة النادي.

ومن المقرر أن يعرض هشام جمال رئيس مجلس إدارة شركة روزناما بعرض التصور النهائي لمحتوى القناة خلال الاجتماع المقبل.

وسيتم تحديد موعد عودة البث المباشر للبرامج خلال الاجتماع القادم.

وكان الأهلي قد قرر إيقاف البث المباشر لقناته الفضائية بداية من 18 يوليو الماضي.

وجاء ذلك بعد نهاية تعاقد النادي مع شركة "بريزنتشين لايف" الذي ينتهي عملها بنهاية شهر يوليو.

أحمد شوبير محمود الخطيب قناة الأهلي
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