سويلم: لن نؤجل مباراة في الموسم الجديد.. وموقف عامر حسين بعد التعاقد مع الشركة الألمانية

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 23:48

كتب : FilGoal

ثروت سويلم

شدد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه لن يتم تأجيل أي مباراة خلال الموسم الجديد.

وقال سويلم عبر قناة إم بي سي مصر 2: "حسين لبيب ومحمود الخطيب كانا الأكثر دعما لمصلحة الكرة المصرية وتقليل عدد الفرق التي ستهبط ومساعدة الأندية التي تعاني.

وأضاف "أتمنى أن يكون رئيس لجنة الحكام مصري وليس أجنبيا".

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وأكد "لن نؤجل أي مباراة، لأن كل فريق سيكون لديه من 5 إلى 6 أيام راحة وبالتالي لا يوجد أي سبب لذلك، إلا في حالة الظروف القهرية، ووقتها لن يكون لأي شخص ذنب".

وأكمل "في حال نجاح الشركة الأجنبية سنسند لها تنظيم جميع المسابقات في مصر".

وأوضح "عامر حسين في الأساس عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وسيستمر في عمله هذا حتى نهاية فترة المجلس بشكل طبيعي".

وأنهى حديثه قائلا: "رابطة الأندية تحرص على تقديم احتفالية تليق بالأهلي بعد تتويجه بلقب الدوري".

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت النظام الجديد للدوري (طالع التفاصيل)

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