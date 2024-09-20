مؤتمر جوميز: أثق في اللاعبين بتحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي.. و"الأكسجين" حسًن الأداء

عبر جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك عن ثقته في لاعبي فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل.

وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي عقب مباراة الشرطة الكيني "صنعنا عدد فرص كافية للفوز بالمباراة، لكن لم نستغلها بالشكل الأمثل".

وأضاف "الشيء الجيد هو صناعة الفرص، لكن كان من الممكن أن نتجنب استقبال الهدف الذي سجلوه، ويجب عدم تكرار ذلك في المستقبل".

وأكمل "أهدرنا فرصتين في الشوط الأول، والأداء كان أفضل في الشوط الثاني وسجلنا هدفين، والزمالك كان يستحق الفوز والتأهل لدور المجموعات".

وأوضح "أحترم آراء الجميع، وخضنا مباراة الإياب بشكل أفضل من لقاء الذهاب، اللاعبون واجهوا صعوبات في الذهاب بسبب نقص الاكسجين واشتكى البعض منهم".

وأكد "أداء الفريق يتحسن تدريجيا، وأثق في قدرات اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء السوبر الإفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل".

وواصل "أثق في لاعبي فريقي كما أكدت، وسنبذل قصارى جهدنا في لقاء الأهلي".

وتابع "لدينا بعض المشاكل ولكن ليست في وسط الملعب ونعمل على حلها".

وأنهى حديثه قائلا: "جميع الإصابات التي حدثت عبارة عن كدمات بسبب طريقة لعب الفريق الكيني ولا توجد إصابات عضلية".

وفاز الزمالك على منافسه الشرطة الكيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.

وتمكن الزمالك من التأهل إلى دور المجموعات بعد تخطي الشرطة الكيني.