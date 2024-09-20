في قطر بذكريات نهائي كأس العالم.. فيفا يعلن مواعيد وأماكن مباريات كأس إنتركونتيننتال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جدول مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال للأندية.

البطولة المستحدثة التي ستجمع أبطال القارات وتحل محل كأس العالم للأندية بشكله القديم، ستشهد إقامة 5 مباريات،تتخللها منافسات قائمة بذاتها تشمل مواجهات بين أندية من مختلف الاتحادات القارية وفقًا لما أعلنه فيفا.

وتُقام المباراة الأولى يوم 22 سبتمبر 2024 بين نادي العين الإماراتي وضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أن يلتقي الفائز منهما مع الأهلي في القاهرة 29 أكتوبر.

فيما ستُجرى المباراة النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر في قطر، والذي يصادف الذكرى السنوية الثانية لنهائي كأس العالم الذي أقيم في قطر أيضا، وانتهى بفوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح.

وبذلك تقام أول مباراتين في بلدي الفريقين المضيفين، بينما تقام المباريات الثلاث المتبقية في قطر.

وأوضح فيفا أن عملية تحديد الفريق المضيف تمت بناءً على تصنيف الأندية، حيث تقام كل مباراة من المباراتين الأوليين على أرض النادي الأعلى تصنيفاً من بين الناديين المتنافسين.

المباراة الأولى التي ستقام بين العين وأوكلاند، ستؤهل إلى المباراة التي ستشهد التتويج بأولى جوائز المسابقة، المسماة "كأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ"، والتي يلعبها الأهلي ضد الفائز من العين وأوكلاند يوم 29 أكتوبر.

أما المباراة الثالثة "دربي الأمريكتين" ستجمع بين باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وبطل أمريكا الجنوبية الذي ستتحدد هويته في نهائي كوبا ليبرتادورس يوم 30 نوفمبر، وتقام هذه المباراة بعد تحديد المتأهل يوم 11 ديسمبر.

ويلعب الفائزان من المباراتين الثانية والثالثة للتنافس على كأس التحدي في المباراة الرابعة، والتي تقام يوم 14 ديسمبر.

أما آخر مكافآت هذه البطولة فهي كأس إنتركونتيننتال نفسه الذي تُلعب مباراته النهائية يوم 18 ديسمبر، ويخوضها بطل كأس التحدي ضد ريال مدريد بطل أوروبا.

وإليكم طريق المباريات:

المباراة: 1

الاسم: المواجهة الإقصائية لمنطقة أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ

التاريخ: 22 سبتمبر 2024

الناديين: العين (الفائز بدوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024) وأوكلاند سيتي (الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا لموسم 2024)

المكان: العين، الإمارات العربية المتحدة

المباراة: 2

الاسم: كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ

التاريخ: 29 أكتوبر 2024

الناديان: الأهلي (الفائز بدوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024) والفائز من المواجهة الإقصائية لمنطقة أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ

المكان: القاهرة، مصر

المباراة: 3

الاسم: دربي الأمريكتين

التاريخ: 11 ديسمبر 2024

الناديان: الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس لموسم 2024 وباتشوكا (الفائز بدوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)

المكان: الدوحة، قطر

المباراة: 4

الاسم: كأس التحدي

التاريخ: 14 ديسمبر2024

الناديين: الفائز بالمباراة 3 والفائز بالمباراة 2

المكان: الدوحة، قطر

المباراة: 5

الاسم: نهائي كأس إنتركونتيننتال

التاريخ: 18 ديسمبر 2024

الناديين: ريال مدريد (الفائز بدوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024) والفائز بكأس التحدي

المكان: الدوحة، قطر