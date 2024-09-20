انتهت في الدوري الفرنسي - نيس (8)-(0) سانت إيتيان
الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 21:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيس أمام سانت إيتيان في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.
ويتواجد محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس.
وجاء تشكيل نيس كالتالي:
حراسة المرمى: مارسين بولكا
خط الدفاع: يوسف ندايشيمي - مويس بومبيتو - دانتي
خط الوسط: جوناثان كلاوس - بابلو روزاريو - تانجي ندومبيلي - ميلفين بار
خط الهجوم: محمد تشو - إيفان جيسان - يوسوفا موكوكو
ونال عبد المنعم مشاركته الأساسية الأولى في المباراة الماضية أمام مارسيليا، والتي انتهت بخسارة نيس 2-0.
وكانت هذه المباراة الثانية لعبد المنعم بقميص نيس، بعد ظهوره كبديل في فوز الفريق على أنجيه 4-1.
ويحتل نيس المركز الثاني عشر في الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.
فيما يأتي سانت إيتيان في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.
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ق 86 بابلو روزاريو يسجل الثامن من ركلة جزاء
ق 77 فيكتور أوراكبو بدلا من محمد تشو في آخر تبديلات نيس
ق 75 سفيان ديوب يسجل السابع
ق 71 توم لوشيه وعلي عبدي بدلا من جوناثان كلاوس وميلفين بار
ق 62 سفيان ديوب بدلا من يوسوفا موكوكو
ق 46 تبديل نيس الأول بنزول بدر الدين بوعناني بدلا من إيفان جيسان
استراحة
ق 39 الساااادس من موكوكو
ق 37 الخااامس من إيفان جيسان
ق 26 يوسوفا موكوكو يسجل الرابع
ق 24 جوووول الثالث من محمد تشو
ق 7 الثاني من ندومبيلي
ق 4 ديلان باتوبينسيكا يسجل الأول في مرماه بالخطأ
بداية المباراة