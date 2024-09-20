انتهت في الدوري الفرنسي - نيس (8)-(0) سانت إيتيان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيس أمام سانت إيتيان في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

ويتواجد محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس.

وجاء تشكيل نيس كالتالي:

حراسة المرمى: مارسين بولكا

خط الدفاع: يوسف ندايشيمي - مويس بومبيتو - دانتي

خط الوسط: جوناثان كلاوس - بابلو روزاريو - تانجي ندومبيلي - ميلفين بار

خط الهجوم: محمد تشو - إيفان جيسان - يوسوفا موكوكو

ونال عبد المنعم مشاركته الأساسية الأولى في المباراة الماضية أمام مارسيليا، والتي انتهت بخسارة نيس 2-0.

وكانت هذه المباراة الثانية لعبد المنعم بقميص نيس، بعد ظهوره كبديل في فوز الفريق على أنجيه 4-1.

ويحتل نيس المركز الثاني عشر في الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

فيما يأتي سانت إيتيان في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

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ق 86 بابلو روزاريو يسجل الثامن من ركلة جزاء

ق 77 فيكتور أوراكبو بدلا من محمد تشو في آخر تبديلات نيس

ق 75 سفيان ديوب يسجل السابع

ق 71 توم لوشيه وعلي عبدي بدلا من جوناثان كلاوس وميلفين بار

ق 62 سفيان ديوب بدلا من يوسوفا موكوكو

ق 46 تبديل نيس الأول بنزول بدر الدين بوعناني بدلا من إيفان جيسان

استراحة

ق 39 الساااادس من موكوكو

ق 37 الخااامس من إيفان جيسان

ق 26 يوسوفا موكوكو يسجل الرابع

ق 24 جوووول الثالث من محمد تشو

ق 7 الثاني من ندومبيلي

ق 4 ديلان باتوبينسيكا يسجل الأول في مرماه بالخطأ

بداية المباراة