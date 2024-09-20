تشكيل نيس - عبد المنعم على مقاعد البدلاء أمام سانت إيتيان
الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 21:01
كتب : FilGoal
أعلن فرانك هايز المدير الفني لفريق نيس عن تشكيل فريقه لمواجهة سانت إيتيان في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.
محمد عبد المنعم
النادي : نيس
ويتواجد محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس.
وجاء تشكيل نيس كالتالي:
حراسة المرمى: مارسين بولكا
خط الدفاع: يوسف ندايشيمي - مويس بومبيتو - دانتي
خط الوسط: جوناثان كلاوس - بابلو روزاريو - تانجي ندومبيلي - ميلفين بار
خط الهجوم: محمد تشو - إيفان جيسان - يوسوفا موكوكو
ونال عبد المنعم مشاركته الأساسية الأولى في المباراة الماضية أمام مارسيليا، والتي انتهت بخسارة نيس 2-0.
وكانت هذه المباراة الثانية لعبد المنعم بقميص نيس، بعد ظهوره كبديل في فوز الفريق على أنجيه 4-1.
ويحتل نيس المركز الثاني عشر في الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.
فيما يأتي سانت إيتيان في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.
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