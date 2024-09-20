تشكيل نيس - عبد المنعم على مقاعد البدلاء أمام سانت إيتيان

أعلن فرانك هايز المدير الفني لفريق نيس عن تشكيل فريقه لمواجهة سانت إيتيان في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

ويتواجد محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس.

وجاء تشكيل نيس كالتالي:

حراسة المرمى: مارسين بولكا

خط الدفاع: يوسف ندايشيمي - مويس بومبيتو - دانتي

خط الوسط: جوناثان كلاوس - بابلو روزاريو - تانجي ندومبيلي - ميلفين بار

خط الهجوم: محمد تشو - إيفان جيسان - يوسوفا موكوكو

ونال عبد المنعم مشاركته الأساسية الأولى في المباراة الماضية أمام مارسيليا، والتي انتهت بخسارة نيس 2-0.

وكانت هذه المباراة الثانية لعبد المنعم بقميص نيس، بعد ظهوره كبديل في فوز الفريق على أنجيه 4-1.

ويحتل نيس المركز الثاني عشر في الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

فيما يأتي سانت إيتيان في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.