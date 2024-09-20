شاهندة المغربي تدير مباراة المركز الثالث في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 20:30

كتب : FilGoal

شاهندة المغربي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعيين الحكمة المصرية شاهندة المغربي لإدارة مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما.

البطولة المقامة حاليا في كولومبيا، ستشهد منافسة بين منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا على المركزين الثالث والرابع أمام صافرة المغربي.

وتعتبر مباراة الغد هي الظهور الرابع للحكمة المصرية شاهندة المغربي في البطولة.

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وأدارت المغربي في دور المجموعات مباراة فيجي ضد كندا التي انتهت بفوز كندا 9-0، ومباراة النمسا ضد اليابان التي شهدت فوز اليابان 2-0.

كما أدارت مباراة ألمانيا والأرجنتين في دور الـ 16، والتي شهدت تأهل ألمانيا بفوز ساحق 5-1.

وتأهل منتخب كوريا الشمالية إلى المباراة النهائية لمواجهة اليابان.

وجاء ذلك بعد فوز كوريا على الولايات المتحدة 1-0، وفوز اليابان على هولندا 2-0.

شاهندة المغربي كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما
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