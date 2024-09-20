مران الأهلي - ظهور الخطيب في ختام الاستعدادات لمواجهة جور ماهيا

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 20:22

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب

اختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق جورماهيا الكيني غدًا السبت.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض التحضيرات الفنية لمباراة الغد.

وخاض اللاعبون مرانا بدنيا وفنيا متنوعا، شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية المحددة للاعبين، قبل أن يختتم كولر المران بتقسيمة بين اللاعبين.

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وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الرباعي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في مران فني وبدني منفرد.

وحضر محمود الخطيب رئيس النادي جانبا من التدريبات، وصافح كولر والجهاز الفني على هامش تواجده.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السابعة مساء غد السبت على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد فاز ذهابا بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو "هدفين" ورامي ربيعة.

وأعلن النادي الأهلي حصوله على موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاستلام درع الدوري المصري في الملعب عقب مباراة جور ماهيا لرغبته في الاحتفال به مع الجماهير وهو ما وافق عليه كاف.

وسيلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر عقب خوض مباراة جور ماهيا.

بيرسي تاو الأهلي مران الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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