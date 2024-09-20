كرة يد - الزمالك يفتتح دوري المحترفين بالفوز على المعادي

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 20:02

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - كرة يد

تغلب الزمالك على المعادي بنتيجة 33-26 في المباراة التي جمعتهما على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر النادي الأبيض.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة اليد.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما بفارق هدف وحيد، بنتيجة 16-15.

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وتعمقت الهيمنة البيضاء على المباراة لتنتهي بفوز الفريق بفارق 7 أهداف.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد - فرناندو باربيتو المدير الفني - محمد عبدالسلام ريشة المدرب العام - ماركو ماركيس مدرب حارس المرمى - أشرف عز رئيس الجهاز الطبي - أشرف محمد أخصائي العلاج الطبيعي - جمال شعبان المدير الإداري.

وأعلن الزمالك رحيل هشام السبكي حارس مرمى الفريق بعد 25 عاما داخل جدران النادي الأبيض.

وكان نادي الزمالك قد أعلن الشهر الماضي إعادة حارس فريق كرة اليد كريم هنداوي إلى صفوف الفريق.

وعاد هنداوي إلى صفوف الزمالك قادما من فريق الصفا السعودي.

وانتقل الدولي المصري إلى الفريق السعودي الصيف الماضي ولعب لمدة موسم.

وشارك هنداوي مؤخرا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 مع منتخب مصر لكرة اليد.

الزمالك كرة يد
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