جولدن جيت يستغيث عبر في الجول: لا نعرف نحن في القسم الثالث أم الرابع.. واتحاد الكرة لا يرد

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 19:57

كتب : رضا السنباطي

جولدن جيت

كشف أحمد ثابت نائب رئيس نادي جولدن جيت عن وضع قانوني غريب يمر به النادي، حيث لا يعرف حتى الآن في أي درجة سيشارك خلال الموسم الجديد.

وقال ثابت في تصريحاته لـ FilGoal.com: "الفريق يشارك في دوري القسم الرابع للموسم الثاني على التوالي. اتحاد الكرة في الموسم المنتهي قرر تصعيد الأول فقط رغم أن اللائحة كانت تنص على صعود أول فريقين، والتزمنا باللائحة وصعد سيلا لأنه المتصدر بينما جولدن جيت احتل المركز الثاني".

وأضاف "علمنا ببعض الأخبار في شهر أغسطس بصعود أصحاب المركز الثاني في القسم الرابع، وقررنا متابعة الأمر وانتظار وصول خطاب رسمي أو فتح القيد لنعلم ما إن كنا في القسم قسم الثالث أم الرابع".

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وأوضح "لكل مسابقة نظام منذ بداية الموسم، ولكننا نتفاجأ في الدوري المحلي بعدم تحديد مصيرك قبل أسابيع قليلة من بداية مسابقتك مثل الدوري الممتاز".

وكشف "عند فتح باب القيد يوم 31 أغسطس أظهر لنا النظام تواجدنا في القسم الثالث، انتظرنا ليومين ثم بدأنا نخطط للمرحلة وبدأ التفكير يتغير، فتم تعديل الميزانية لتصل إلى 6 ملايين جنيه ووضعنا هدفا بالصعود للقسم الثاني، وبناء عليه استغنينا عن عن 20 لاعبا وتعاقدنا مع آخرين".

وتابع "ضمن ذلك تعاقدنا مع باتريك أدو لاعب النصر للتعدين سابقا ، وقمنا بتوثيق عقده في المنطقة واتحاد الكرة ودفع رسوم التعاقد ، علما بأن القسم الثالث يمنحك حق التعاقد مع لاعب أجنبي واحد فقط، بينما القسم الرابع لا يمنحك هذا الحق، وهذا كان دليلا كافيا للاطمئنان للوضع الجديد".

وواصل "أنفقنا على التعاقدات والمعسكرات ما يصل إلى 3 ملايين جنيه فقط من أجل الاستعداد، ثم فوجئنا خلال الساعات الماضية بالحديث عن عودتنا إلى القسم الرابع".

واختتم "نتواصل مع اتحاد الكرة ولا أحد يجيبنا. إذا عدنا للقسم الرابع فمن سيعوضنا نحن وهؤلاء اللاعبين؟ 26 ناديا تعرضوا للضرر من هذه الأمور، وسنتقدم بشكوى أمام اتحاد الكرة ثم أمام الاتحاد الدولي (فيفا)".

ويشارك جولدن جيت في القسم الرابع بمنطقة الفيوم.

جولدن جيت القسم الثالث القسم الرابع
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