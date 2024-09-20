انتهت الكونفدرالية - الزمالك (2)-(1) الشرطة الكيني.. تأهل الأبيض لدور المجموعات
الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 19:32
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.
وفاز الزمالك في مباراة الذهاب بهدف دون رد.
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انتهت
ق 77: خروج ناصر ماهر وسيف الجزيري وعبد الله السعيد ودخول حسام أشرف وزياد كمال ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".
ق 66: هدف جيسي ويري برأسية عقب عرضية من ركلة حرة مباشرة
ق 60: جووووووول ناصر ماهر بعد خطأ فادح في بناء لعب الشرطة الكيني.
ق 56: جووووووول أحمد مصطفى زيزو بعد تسيدة مباشرة عقب عرضية من عمر جابر
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 36: مصطفى شلبي يسدد من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس ببراعة.
ق 24: تسديدة قوية متوسطة الارتفاع من أحمد مصطفى "زيزو" يتصدى لها الحارس على مرتين.
ق 20: تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق نبيل عماد لكن علت المرمى قليلا.
ق 5 رأسية ضعيفة من الزناري بين يدي الحارس
بداية المباراة