انتهت الكونفدرالية - الزمالك (2)-(1) الشرطة الكيني.. تأهل الأبيض لدور المجموعات

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 19:32

كتب : FilGoal

الزمالك - الشرطة الكيني - حمزة المثلوثي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وفاز الزمالك في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

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انتهت

ق 77: خروج ناصر ماهر وسيف الجزيري وعبد الله السعيد ودخول حسام أشرف وزياد كمال ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

ق 66: هدف جيسي ويري برأسية عقب عرضية من ركلة حرة مباشرة

ق 60: جووووووول ناصر ماهر بعد خطأ فادح في بناء لعب الشرطة الكيني.

ق 56: جووووووول أحمد مصطفى زيزو بعد تسيدة مباشرة عقب عرضية من عمر جابر

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 36: مصطفى شلبي يسدد من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس ببراعة.

ق 24: تسديدة قوية متوسطة الارتفاع من أحمد مصطفى "زيزو" يتصدى لها الحارس على مرتين.

ق 20: تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق نبيل عماد لكن علت المرمى قليلا.

ق 5 رأسية ضعيفة من الزناري بين يدي الحارس

بداية المباراة

الزمالك الشرطة الكيني الكونفدرالية
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