تشكيل الزمالك - تغيير وحيد وثلاثي هجومي ضد الشرطة الكيني

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الشرطة الكيني في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

ويلاقي الزمالك خصمه الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

ويوجد تغيير وحيد فقط في التشكيل عن المباراة الماضية، وهو مشاركة مصطفى الزناري بدلا من حسام عبد المجيد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر

خط الوسط: عبد الله السعيد – نبيل عماد – ناصر ماهر

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" – سيف الجزيري – مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد و حسام عبد المجيد ومحمد عاطف وأحمد محمود وزياد كمال ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.

وفاز الزمالك على الشرطة الكيني بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت في كينيا عن طريق عبد الله السعيد.