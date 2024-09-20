مؤتمر جوارديولا: أتمنى ظهور ستيرلينج بمستوى سيء ضدنا.. ومدح أرسنال ليس ألعابا ذهنية

يتمنى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن يظهر رحيم ستيرلينج لاعب أرسنال بمستوى سيء ضد فريقه.

ولعب ستيرلينج تحت قيادة جوادريولا في مانشستر سيتي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد القادم.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "كيفن دي بروين يشعر بتحسن بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها ضد إنتر ميلان، سيتدرب غدا السبت وسنرى إمكانية مشاركته ضد أرسنال".

وأضاف "مباراة أرسنال دائما صعبة في السنوات الماضية، أرسنال أصبح جيدا في الضغط العالي والتحولات، فريق متكامل، ولهذا السبب هو أكبر منافس لنا الموسمين الماضيين، هذه المباراة ليست هامة على مستوى جدول ترتيب الدوري، لكن ستكون هامة في النصف الثاني من الموسم".

وشدد "إذا قلت الجوانب التي تطور فيها أرسنال سيقولون إنني كنت ألعب ألعابا ذهنية، دائما رأيي إيجابي عن ميكيل أرتيتيا وأرسنال وعن قوتهم التي تزيد موسم بعد آخر ويزداد عمق الفريق".

وواصل "رحيم ستيرلنيج أحد اللاعبين الذين ظهروا بمستوى جيد هنا، وساعدنا في الوصول إلى حيث نتواجد الآن، لكن أتمنى أن يظهر بمستوى سيء ضدنا، لكن أتمنى له التوفيق بشكل عام".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا يمكن تقليل عدد المباريات فلن يكون إلا عن طريق اللاعبين، هم الوحيدون الذين يمكنهم التغيير، كرة القدم من الممكن أن تلعب بدون مدربين ومديرين رياضيين ووسائل إعلام وملاك، ولكن من المستحيل أن تلعب بدونهم، لذلك هم الوحيدون الذين لديهم القدرة على التغيير".

وعبر العديد من اللاعبين عن غضبهم بسبب زيادة عدد المباريات وعدم وجود أوقات راحة كافية.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 من 4 مباريات أي حقق العلامة الكاملة.

بينما يأتي أرسنال في الوصافة بـ10 نقاط بالتساوي مع نيوكاسل الثالث.