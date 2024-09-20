تقرير: اجتماع طارئ من إنفانتينو بسبب عدم الاتفاق لإذاعة كأس العالم للأندية 2025

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو - رئيس فيفا

دعا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاجتماع طارئ مع رؤساء شبكات التلفزيون خلال الفترة المقبلة.

وحسب تقرير من موقع "البطولة" المغربي فإن إنفانتينو دعا لاجتماع مع رؤساء شبكات التلفزيون بسبب عدم التوصل لاتفاق لبث مباريات كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تقام البطولة في أمريكا.

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وتغير نظام بطولة كأس العالم للأندية عن الشكل المعتاد وأصبح بـ32 فريقا لزيادة عدد المباريات وبالتالي الإعلانات والمكاسب المادية، لكن يبدو أن الأمر لا يعمل عكس ما توقعه فيفا.

ويمثل مصر وإفريقيا في مونديال الأندية 2025، فريق الأهلي بصفته بطلا للقارة السمراء في نسختي 2021 و2023.

واكتمل عقد الأندية الآسيوية المشاركة في البطولة بتواجد العين الإماراتي ومعه كل من الهلال السعودي وأوراوا الياباني وأولسان الكوري الجنوبي.

وحتى الآن تأهل 29 فريقا هم:

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

- سالزبورج النمساوي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- الترجي التونسي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- صنداونز الجنوب إفريقي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا 2023-24)

- ريفر بليت الأرجنتيني (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية)

- باتشوكا المكسيكي (عن طريق التتويج ببطولة دوري أبطال كونكاكاف)

الـ 3 مقاعد المتبقيين كالآتي:

- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

- فريق ثاني من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)

- فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا)

كأس العالم للأندية 2025 فيفا جياني إنفانتينو الأهلي
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