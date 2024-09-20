رابطة الأندية تكشف عن درع الدوري الجديد

كشفت رابطة الأندية المصرية عن درع الدوري الجديد والمقرر أن يتسمله النادي الأهلي بطل النسخة السابقة.

وكانت رابطة الأندية كشفت في بداية الموسم عن التصميم الذي يتم تنفيذه في لندن.

وأعلنت الرابطة أن الدرع الجديد يزن 12 كيلوجرام ويتم تصنيعه من الفضة.

وتم تصميم الدرع من قبل الشركة الإنجليزية التي تصمم العديد من الكؤوس والدروع الفضية حول العالم ومن أبرزها درع كأس الاتحاد الإنجليزي. وأيضا كأس العرب السابقة التي أقيمت في قطر.

وسيتسلم الأهلي درع الدوري عقب نهاية مباراة الأهلي أمام جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مساء السبت.

وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب جور ماهيا.

وأعلن النادي الأهلي حصوله على موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاستلام درع الدوري المصري في الملعب عقب مباراة جور ماهيا لرغبته في الاحتفال به مع الجماهير وهو ما وافق عليه كاف.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لموسم 2023/2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت في وقت سابق تسليم درع الدوري للأهلي في حفل بأحد الفنادق وأن تأخر تسليم الدرع من الموسم الماضي جاء بطلب من الأهلي ليكون لاعبيه والمدرب حاضرين بعد حصولهم على فترة إجازة.

وسيلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر عقب خوض مباراة جور ماهيا.