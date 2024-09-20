أنشيلوتي: التمريرات الطويلة حل مشكلة برشلونة.. وموعد عودة كامافينجا

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن أزمة فشل بناء اللعب من الخلف، وضغط المباريات، وكذلك موعد عودة كامافينجا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إسبانيول: "فشلنا في مباراة شتوتجارت بدوري الأبطال في الخروج بالكرة من الخلف، الأمر يشبه لما حدث لبرشلونة أمام موناكو وكلفهم طرد".

وأكمل: "الأمر كان تكرار لما حدث لنا أمام سوسيداد حين فشلنا مرتين في الخروج بالكرة، ولتجنب ذلك يجب إبعاد الكرة في أسرع وقت ممكن، التمريرات الطويلة ستكون الحل لتجنب تلك المشاكل".

وتلقى برشلونة خسارة أمام موناكو في دوري الأبطال 2-1، في مباراة شهدت طرد مبكر للمدافع إريك جارسيا نتيجة خطأ في بناء اللعب والخروج بالكرة من الخلف.

وفاز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف أمام شتوتجارت في دوري الأبطال، بعد أيام من الفوز أمام ريال سوسيداد 2-0 في الدوري الإسباني.

وعن ضغط المباريات، قال أنشيلوتي: "اللاعبون لا مشكلة لديهم في خفض رواتبهم في مقابل خوض مباريات أقل".

وأكمل: "يجب على فيفا ويويفا أن يدركوا أن اللاعبين يشعرون بالتعب، لم يتغير جدول هذا الموسم، ولكن اللاعبون يفكرون في تغيير مستقبل كرة القدم".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري برصيد 11 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، فيما يحل إسبانيول في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، قبل مواجهتهما العاشرة مساء السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وعن طريقة لعب ريال مدريد وإمكانية الدفع بـ4 لاعبين في الوسط، علق المدرب الإيطالي: "وجود لاعب إضافي في الوسط لا يعني مزيد من التوازن في الملعب، نستطيع خلق التوازن سواء في وجود 3 أو 4 مهاجمين، ولكن النقاش الآن عن مركز بيلنجهام هل هو وسط أم مهاجم.. التوازن يمكن أن يأتي بالعمل الجماعي".

وأضاف: "لا أطلب من مبابي وفينسيوس ورودريجو العمل لمساندة الوسط والدفاع.. إذا أردت الدفاع فسأضع 3 مدافعين، ولكي نكون متماسكين علينا تقريب الخطوط من بعضها".

وكشف عن سمات ريال مدريد: "سماتنا هي القوة وإيقاع اللعب دون إضاع الكثير من الوقت في الوصول لمرمى الخصم، لدينا لاعبون يتمتعون بقوة كبيرة خاصة مع الكرة وعلينا الاستفادة من ذلك".

وأعلن أنشيلوتي عودة كامافينجا للمشاركة مع الفريق الأسبوع المقبل.

وتعرض كامفينجا لإصابة خلال أغسطس بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليسرى خلال تدريبات الفريق.

وعن إمكانية مشاركة إندريك بشكل أساسي مع الفريق بعد هدفه أمام شتوتجارت في دوري الأبطال: "سيكون لاعبا أساسيا في بعض المباريات المقبلة في ظل الجودة التي يتمتع بها، إنه متواضع للغاية ويتحدث قليلاً ويعمل كثيرًا، أنا أحب ذلك".

وتحدث أنشيلوتي عن كأس العالم للأندية وكأس الإنتركونتيننتال: " لم يتضح الأمر بعد، نلعب ما يطلب منا، أتينا من دوري الأبطال لنلعب الدوري الإسباني.. لسنا في أفضل حالاتنا بعد وهذا أمر طبيعي، ونبدأ في التحسن تدريجيا".