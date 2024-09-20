توصية طبية تحرم بروزوفيتش من الظهور الأول لـ بيولي مع النصر

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 15:14

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي وبروزوفيتش - النصر السعودي

يفقد نادي النصر خدمات نجمه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش خلال مواجهته المرتقبة أمام الاتفاق.

ويلعب النصر ضد الاتفاق مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الجهاز الطبي لنادي النصر أوصى بإراحة بروزوفيتش رغم أن الفحوصات أثبتت عدم تعرضه لتمزق عضلي.

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وكان بروزوفيتش قد تعرض للإصابة خلال مواجهة النصر والشرطة العراقي التي انتهت بهدف رلكل فريق ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

وستشهد مباراة النصر والاتفاق، الظهور الأول للمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي الذي تولى تدريب الفريق خلفا للبرتغالي لويس كاسترو.

ومن المقرر أيضا أن يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النصر بعد غيابه عن مواجه الشرطة بسبب عدوى فيروسية.

النصر يسعى لتحقيق نتائجه إذ يحتل المركز السابع في جدول تريتب الدوري السعودي برصيد 5 نقاط.

فيما يحتل الاتفاق المركز الثالث برصيد 9 نقاط بعدما حقق العلامة الكاملة خلال الجولات الثلاثة الماضية.

بروزوفيتش النصر السعودي ستيفانو بيولي
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