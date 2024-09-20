تقرير يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف.. ومدة غيابه

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 14:06

كتب : FilGoal

احتفال محمد شريف بهدفه ضد الهلال

كشفت صحيفة الرياضية السعودية تفاصيل إصابة محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي.

وغاب شريف عن مباراة فريقه الأخيرة أمام التعاون بسبب الإصابة.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن محمد شريف يعاني من إصابة تهدده بالغياب حتى نهاية الشهر الجاري.

أخبار متعلقة:
محمد شريف يتحدث عن صعوبة اللعب لـ الأهلي وموقف طريف مع رونالدو مدرب محمد شريف: نعاني من الضعف الهجومي ولا بد من التدعيم في غياب محمد شريف وطارق حامد.. الخليج يخسر من التعاون وضمك يفوز على الأخدود بمشاركة شريف.. الخليج يخسر من الشباب بهدف كاراسكو

وأوضحت الصحيفة أن شريف تعرض للإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وسيغيب عن 4 مباريات شاملة لقاء التعاون.

ويبذل الجهاز الطبي لنادي الخليج جهود مكثفة من أجل تقليص عدد هذه المباريات إلى ثلاث مباريات.

وسيختتم الخليج لقاءاته خلال الشهر الجاري بمواجهة اتحاد جدة في خامس جولات الدوري السعودي، وتتوقف فرص شريف في اللحاق بموقعة الاتحاد على وتيرة تعافيه من إصابته.

ويلعب شريف ضمن صفوف الخليج السعودي للموسم الثاني على التوالي.

وانضم محمد شريف إلى الخليج السعودي من الأهلي في صيف 2023.

وخاض شريف 38 مباراة بقميص الخليج وسجل ستة أهداف وصنع 2 آخرين.

أما مع الأهلي فلعب 151 مباراة ونجح في تسجيل 58 هدفا وصنع 11 آخرين.

محمد شريف نادي الخليج الدوري السعودي
نرشح لكم
توصية طبية تحرم بروزوفيتش من الظهور الأول لـ بيولي مع النصر فهد المولد يصل الرياض بطائرة الإخلاء الطبي محمد شريف يتحدث عن صعوبة اللعب لـ الأهلي وموقف طريف مع رونالدو نقل المولد إلى الرياض.. وحالته الصحية حرجة للغاية المهمة الأولى مع النصر.. بيولي ينتظر موقف بروزفيتش من مواجهة الاتفاق مواعيد مباريات الخميس 19 سبتمبر.. أرسنال وبرشلونة في أبطال أوروبا والدوري السعودي بنزيمة: ذاهبون للقتال أمام الهلال.. وديابي لاعب مثالي بالنسبة لنا مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: تعاقد نداي مع الحزم طبيعي.. والموقف من مستحقاته
أخر الأخبار
توصية طبية تحرم بروزوفيتش من الظهور الأول لـ بيولي مع النصر 2 دقيقة | سعودي في الجول
سلوت: مشاركة أليسون أمام بورنموث محل شك.. وربما تألق جاكبو بسبب الغضب 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف.. ومدة غيابه ساعة | سعودي في الجول
بعد بيدرينيو.. الوداد يضم ثنائي برازيلي جديد ساعة | الكرة الإفريقية
ليكيب: أرنولد يقدم عرضا للاستحواذ على نانت الفرنسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب موناكو: طرد جارسيا نقطة تحول.. وكان بإمكاننا الفوز على برشلونة بنتيجة أكبر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مزراوي: اللعب لمانشستر يونايتد لم يكن في أبعد أحلامي.. و مردودي سيتحسن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
فليك يتحدث عن - أثر طرد جارسيا وحقيقة أزمة برشلونة مع دوري الأبطال 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 إخلاء سبيل أحمد فتوح 4 ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس