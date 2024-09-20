تقرير يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف.. ومدة غيابه

كشفت صحيفة الرياضية السعودية تفاصيل إصابة محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي.

وغاب شريف عن مباراة فريقه الأخيرة أمام التعاون بسبب الإصابة.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن محمد شريف يعاني من إصابة تهدده بالغياب حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن شريف تعرض للإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وسيغيب عن 4 مباريات شاملة لقاء التعاون.

ويبذل الجهاز الطبي لنادي الخليج جهود مكثفة من أجل تقليص عدد هذه المباريات إلى ثلاث مباريات.

وسيختتم الخليج لقاءاته خلال الشهر الجاري بمواجهة اتحاد جدة في خامس جولات الدوري السعودي، وتتوقف فرص شريف في اللحاق بموقعة الاتحاد على وتيرة تعافيه من إصابته.

ويلعب شريف ضمن صفوف الخليج السعودي للموسم الثاني على التوالي.

وانضم محمد شريف إلى الخليج السعودي من الأهلي في صيف 2023.

وخاض شريف 38 مباراة بقميص الخليج وسجل ستة أهداف وصنع 2 آخرين.

أما مع الأهلي فلعب 151 مباراة ونجح في تسجيل 58 هدفا وصنع 11 آخرين.