مدرب موناكو: طرد جارسيا نقطة تحول.. وكان بإمكاننا الفوز على برشلونة بنتيجة أكبر

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 12:39

كتب : FilGoal

أدولف هوتر مدرب موناكو - هانز فليك مدرب برشلونة

يرى أدولف هوتر مدرب موناكو أن فريقه كان قادرا على تسجيل المزيد من الأهداف خلال مواجهة برشلونة.

وفاز موناكو على برشلونة بهدفين لهدف، في افتتاحية مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وقال هوتر عبر "بي إن سبورتس": "طرد إريك جارسيا كان نقطة تحول كبيرة في المباراة. نجحنا في استغلال ذلك".

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وأضاف "لعبنا بشكل جيد للغاية، وربما كان بإمكاننا الفوز على برشلونة بنتيجة أكبر".

وحصل إريك جارسيا مدافع برشلونة على بطاقة حمراء في الدقيقة العاشرة بعد عرقلة الياباني تاكومي مينامينو.

وجاءت آخر بطاقة حمراء يتلقاها لاعب من برشلونة في ربع النهائي أمام باريس سان جيرمان الموسم الماضي، حين تلقى أراخو البطاقة الحمراء ليتلقى برشلونة الهزيمة 4-1.

ولم ينجح برشلونة في الوصول إلى نصف النهائي منذ الهزيمة المثيرة أمام ليفربول 4-0 في مباراة العودة موسم 2018 - 2019.

رشلونة الآن يقبع في المركز الثالث والعشرين بين 36 فريقا بلا نقاط في دوري أبطال أوروبا.

أما موناكو فارتقى إلى المركز الثاني عشر بـ 3 نقاط من الجولة الأولى.

أول 8 فرق تتأهل مباشرة إلى دور الـ 16، بينما تلعب الفرق من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحقا مؤهلا.

ويحل يانج بويز السويسري ضيفا على برشلونة يوم 1 أكتوبر في الجولة الثانية.

برشلونة موناكو دوري أبطال أوروبا
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