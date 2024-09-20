مزراوي: اللعب لمانشستر يونايتد لم يكن في أبعد أحلامي.. و مردودي سيتحسن

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 12:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - نصير مزراوي - ليفربول - مانشستر يونايتد

يرى المغربي نصير مزراوي أنه اتخذ خطوة عملاقة في مسيرته الرياضية بانتقاله لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانضم مزراوي إلى يونايتد خلال هذا الصيف قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وقال مزراوي عبر موقع "Inside United": "كنت أعلم أنني سألعب يوما ما في الدوري الإنجليزي، ولكن اللعب في نادي بحجم مانشستر يونايتد لم يكن في أبعد أحلامي".

أخبار متعلقة:
تين هاج يكشف موقف مزراوي ودي ليخت من مواجهة فولام مزراوي: لا أطيق الانتظار للظهور بقميص مانشستر يونايتد رونالدو: مانشستر يونايتد بحاجة إلى إعادة بناء كل شيء سلوت: ما قدمناه أمام مانشستر يونايتد هو ما نحتاجه للفوز بالمباريات الكبيرة

وأضاف "لا يمكنني القول إنني كنت أخطط لذلك، اللعب لمانشستر يونايتد يعد خطوة هائلة جديدة في مسيرتي".

وتابع "كل خطوة خطوتها في الطريق إلى اللعب هنا، بما في ذلك الانضمام لبايرن ميونخ، كانت نتاج عمل جاد كل يوم".

وأتم "الانتقال لفريق جديد وما يصاحبه من مسؤوليات ليس بالأمر السهل. يمكن للجماهير انتظار المزيد مني، فهذه مجرد البداية فقط. أعتقد أن مردودي سيتحسن بعد تأقلمي بشكل أكبر مع الفريق".

مزراوي صاحب الـ26 عاما يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وكذلك قلب الدفاع.

ولعب الدولي المغربي 5 مباريات بقميص مانشستر يونايتد وصنع هدفا.

لاعب أياكس امستردام وبايرن ميونيخ السابقشاهم في إنجاز منتخب المغرب التاريخي بالحصول على المركز الرابع بكأس العالم 2022.

مانشستر يونايتد نصير مزراوي
نرشح لكم
ليكيب: أرنولد يقدم عرضا للاستحواذ على نانت الفرنسي مدرب موناكو: طرد جارسيا نقطة تحول.. وكان بإمكاننا الفوز على برشلونة بنتيجة أكبر تير شتيجن: أشعر بالأسف تجاه جارسيا.. وهذا ما حدث في طرده صدق فليك.. تير شتيجن يكلف برشلونة الخسارة الأولى في الأبطال أمام موناكو  ميرور: دي بروين يغيب عن قمة أرسنال رايا يتعملق ويمنح أرسنال نقطة أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بداية نارية ونتيجة طبيعية.. صلاح لاعب شهر أغسطس في ليفربول تيباس: برشلونة سيتعرض لعقوبة.. ولابورتا متفائل أكثر من اللازم
أخر الأخبار
ليكيب: أرنولد يقدم عرضا للاستحواذ على نانت الفرنسي 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب موناكو: طرد جارسيا نقطة تحول.. وكان بإمكاننا الفوز على برشلونة بنتيجة أكبر 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
مزراوي: اللعب لمانشستر يونايتد لم يكن في أبعد أحلامي.. و مردودي سيتحسن ساعة | الكرة الأوروبية
فليك يتحدث عن - أثر طرد جارسيا وحقيقة أزمة برشلونة مع دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
فهد المولد يصل الرياض بطائرة الإخلاء الطبي ساعة | سعودي في الجول
حلمي طولان: شعرت بـ"التطفيش".. وأدركت الآن لماذا يصارع الإسماعيلي للبقاء في الدوري ساعة | الكرة المصرية
سيزامل ساسي.. كشريدة يصل قطر لإتمام تعاقده مع الغرافة 2 ساعة | الوطن العربي
مواعيد مباريات الجمعة 20 سبتمبر والقنوات الناقلة - الزمالك في الكونفدرالية.. و3 محترفين 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 إخلاء سبيل أحمد فتوح 4 ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس