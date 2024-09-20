مزراوي: اللعب لمانشستر يونايتد لم يكن في أبعد أحلامي.. و مردودي سيتحسن

يرى المغربي نصير مزراوي أنه اتخذ خطوة عملاقة في مسيرته الرياضية بانتقاله لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانضم مزراوي إلى يونايتد خلال هذا الصيف قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وقال مزراوي عبر موقع "Inside United": "كنت أعلم أنني سألعب يوما ما في الدوري الإنجليزي، ولكن اللعب في نادي بحجم مانشستر يونايتد لم يكن في أبعد أحلامي".

وأضاف "لا يمكنني القول إنني كنت أخطط لذلك، اللعب لمانشستر يونايتد يعد خطوة هائلة جديدة في مسيرتي".

وتابع "كل خطوة خطوتها في الطريق إلى اللعب هنا، بما في ذلك الانضمام لبايرن ميونخ، كانت نتاج عمل جاد كل يوم".

وأتم "الانتقال لفريق جديد وما يصاحبه من مسؤوليات ليس بالأمر السهل. يمكن للجماهير انتظار المزيد مني، فهذه مجرد البداية فقط. أعتقد أن مردودي سيتحسن بعد تأقلمي بشكل أكبر مع الفريق".

مزراوي صاحب الـ26 عاما يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وكذلك قلب الدفاع.

ولعب الدولي المغربي 5 مباريات بقميص مانشستر يونايتد وصنع هدفا.

لاعب أياكس امستردام وبايرن ميونيخ السابقشاهم في إنجاز منتخب المغرب التاريخي بالحصول على المركز الرابع بكأس العالم 2022.