فليك يتحدث عن - أثر طرد جارسيا وحقيقة أزمة برشلونة مع دوري الأبطال

دعم هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، لاعبيه بعد الخسارة أمام موناكو، بهدفين لهدف، في افتتاحية مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تغيرت المباراة تماما مع حصول جارسيا على بطاقة حمراء في بداية المباراة".

وحصل إريك جارسيا على بطاقة حمراء في الدقيقة العاشرة بعد عرقلة الياباني تاكومي مينامينو.

وأكمل فليك: "لاعبو برشلونة أقوياء بما يكفي للعب دوري أبطال أوروبا، ولا أزمة لدى الفريق مع تلك البطولة، مازال أمامنا سبع مباريات وأعتقد أننا سنفوز بالعديد منها".

ويواجه برشلونة في دوري الأبطال: يونج بويز، وبايرن ميونيخ، وريد ستار بلجراد، وستاد بريست، وبوروسيا دورتموند، وبنفيكا، وأتالانتا.

وكشف عن رسالته للاعبين: "طلبت منهم أن يرفعوا رؤوسهم لأنهم شعروا بخيبة أمل وعلينا التركيز على مباراة الأحد أمام فياريال".

واختتم المدرب الألماني: "فخور حقا بهذا الفريق وعلينا أن نتقبل الخسارة.. سنحت لنا فرص ولكن موناكو استحق الفوز، حاولنا الدفاع والهجوم كفريق، وكل لاعب حاول تقديم أفضل ما لديه في ظل النقص".

وجاءت آخر بطاقة حمراء يتلقاها لاعب من برشلونة في ربع النهائي أمام باريس سان جيرمان الموسم الماضي، حين تلقى أراخو البطاقة الحمراء ليتلقى برشلونة الهزيمة 4-1.

ولم ينجح برشلونة في الوصول إلى نصف النهائي منذ الهزيمة المثيرة أمام ليفربول 4-0 في مباراة العودة موسم 2018 - 2019.